Kreu i inteligjencës turke zhvillon bisedime në Iran me zyrtarë sauditë dhe pakistanezë

Kreu i inteligjencës turke zhvillon bisedime në Iran me zyrtarë sauditë dhe pakistanezë

Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, Ibrahim Kalin, ministri i Mbrojtjes i Arabisë Saudite, Princi Khalid bin Salman dhe shefi i Shtabit të Ushtrisë pakistaneze, Asim Munir, kanë zhvilluar bisedime me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, transmeton Anadolu.

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Sipas informacioneve të marra nga burime sigurie, Kalin u takua me Pezeshkianin, Araghchin dhe Rezaein në Teheran të hënën, së bashku me zyrtarë sauditë dhe pakistanezë.

Takimi u fokusua në tejkalimin e problemeve të sigurisë në Palestinë, Liban, Ngushticën e Hormuzit dhe Jemen, duke theksuar rëndësinë e pronësisë rajonale, qëndrueshmërinë kolektive, parandalimin e përbashkët dhe ndërtimin e besimit.

Gjatë takimit u diskutua edhe për negociatat mes SHBA-së dhe Iranit.

Në takim u theksua rëndësia e forcimit të bashkëpunimit rajonal, solidaritetit dhe sigurisë kolektive në kuadër të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës, e formuar në gusht midis Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit.

Vizita e Kalinit, gjatë së cilës ai vazhdoi kontaktet e nivelit të lartë në Iran, u zhvillua në një kohë të përshkallëzimit të tensioneve për shkak të luftës SHBA-Izrael me Iranin dhe në mes të rolit aktiv ndërmjetësues të Turqisë në krizat rajonale.

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