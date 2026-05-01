Kreu i Federatës Palestineze të Futbollit refuzon shtrëngimin e dorës me homologun izraelit në kongresin e FIFA-s
Presidenti i Federatës Palestineze të Futbollit, Jibril Rajoub, refuzoi të shtrëngonte dorën me një përfaqësues izraelit gjatë një takimi të FIFA-s, duke thënë: “Dinjiteti kombëtar nuk i nënshtrohet protokollit”, raporton Anadolu.
Incidenti ndodhi kur Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ftoi Rajoub të përshëndeste nënkryetarin e Federatës Izraelite të Futbollit, Bassem Sheikh Suleiman, gjatë Kongresit të 76-të të FIFA-s në Vancouver të Kanadasë.
Më vonë Rajoub publikoi një video në Facebook, ku thuhej: “Nga platforma e FIFA-s, morëm një qëndrim të qartë dhe parimor duke refuzuar të shtrëngojmë dorën me përfaqësuesin e federatës izraelite”.
Ai tha se kjo ishte “një afirmim se dinjiteti kombëtar nuk i nënshtrohet konsideratave protokollare dhe në respekt të shenjtërisë së gjakut të popullit tonë, përfshirë atletët tanë”.
Në fjalimin e tij në kongres, Rajoub tha se federata palestineze do të apelojë në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS) për vendimin e FIFA-s për të mos ndërmarrë veprime lidhur me shkeljet e lidhura me klubet izraelite në vendbanimet e paligjshme.
Ai tha se apeli zyrtar u dorëzua më 22 prill 2026, në një hap që synon “korrigjimin e kursit” dhe sigurimin që rregullat të zbatohen njësoj për të gjitha federatat pa përjashtim.
Rajoub tha se masa nuk synon konfrontim, por pasqyron respektimin e procedurave ligjore, duke shtuar se federata palestineze “ka kërkuar vetëm zbatimin e rregullave në mënyrë të barabartë pa paragjykim politik”.
Ai tha se klubet izraelite vazhdojnë të garojnë në turnet e organizuara nga federata izraelite në tokë që i përket federatës palestineze pa pëlqimin e saj, në shkelje të rregullave të FIFA-s, veçanërisht atyre që lidhen me integritetin territorial të federatave anëtare.
Rajoub tha se Komiteti Disiplinor i FIFA-s kishte identifikuar “shkelje serioze” që bien ndesh me parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit, duke e përshkruar situatën si një “dështim sistemik dhe bashkëfajësi institucionale”.
Ai shtoi se Këshilli i FIFA-s më 19 mars vendosi të mos veprojë ndaj propozimit palestinez, pavarësisht se kishte gjobitur federatën izraelite sipas dispozitave kundër diskriminimit, duke e quajtur këtë një “kundërshtim mes pranimit të shkeljeve dhe mungesës së masave ndëshkuese”.
Rajoub tha se në terren nuk ka ndryshuar asgjë, me klubet e vendbanimeve të paligjshme që vazhdojnë të marrin pjesë, së bashku me atë që ai e përshkroi si praktika diskriminuese brenda futbollit izraelit, përfshirë aktivitete “të caktuara vetëm për izraelitët”, sipas raporteve të të drejtave të njeriut.
Ai tha se çështja nuk është për konflikt politik apo kufij, por për zbatimin e rregullave të FIFA-s, duke paralajmëruar se lejimi i garave në territorin e një federate tjetër pa pëlqimin e saj “krijon një precedent të rrezikshëm” që mund të ndikojë federata të tjera.
Komuniteti ndërkombëtar dhe OKB e konsiderojnë Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, si territor të pushtuar palestinez dhe i konsiderojnë vendbanimet izraelite atje të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.
Në mars, Komiteti Disiplinor i FIFA-s gjeti Federatën Izraelite të Futbollit fajtore për disa shkelje “të rënda dhe sistemike” të diskriminimit, por nuk vendosi sanksione të mëdha.
Komiteti tha se FIFA nuk ka vepruar kundër racizmit, ka toleruar mesazhe të politizuara dhe militariste dhe ka lejuar përjashtimin e palestinezëve nga infrastruktura futbollistike në vendbanimet në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ai e përshkroi sjelljen si “bashkëfajësi institucionale” në një sistem ndarjeje.
Pavarësisht se tha se shkeljet kërkonin “sanksione të ashpra dhe shembullore”, FIFA vendosi një gjobë prej 150.000 frangash zvicerane (190.000 dollarë) dhe urdhëroi shfaqjen e një banderole “Football Unites the World – No to Discrimination” (Futbolli bashkon botën – Jo diskriminimit) në tre ndeshje në shtëpi.
Komiteti gjithashtu refuzoi kërkesën e Federatës Palestineze të Futbollit për të ndaluar klubet izraelite me bazë në territorin e pushtuar nga garat ndërkombëtare, duke thënë se çështja bie jashtë juridiksionit të tij.