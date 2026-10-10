Kreu i demokratëve izraelitë: Vrasja e Ali Khameneit të Iranit ishte “gabim”

Kreu i demokratëve izraelitë: Vrasja e Ali Khameneit të Iranit ishte “gabim”

Yair Golan, kreu i Partisë Demokratike në opozitë në Izrael, tha se vrasja e ish-udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei, në fillim të luftës amerikano-izraelite kundër Iranit në fund të shkurtit, ishte një “gabim”, transmeton Anadolu.

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“Unë mendoj, pa asnjë mëdyshje, se eliminimi i Khameneit, babait, ishte gabim”, tha Golan gjatë një interviste në një aktivitet në qytetin Rishon LeZion, në jug të Tel Avivit.

“Jo sepse ai nuk e meritonte të vdiste, por vetëm sepse kjo nuk u shërben interesave të Shtetit të Izraelit”, deklaroi ai, duke theksuar se Khamenei ishte 86 vjeç.

Siç raporton gazeta The Times of Israel, politikani izraelit pretendoi se pasardhja e Ali Khameneit nga djali i tij, Mojtaba Khamenei, e kishte lënë Iranin nën udhëheqjen e “individëve më ekstremistë dhe më të dhunshëm”.

Golan kritikoi gjithashtu kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, për ndjekjen e një “objektivi jorealist” për rrëzimin e qeverisë iraniane, duke thënë se ky objektiv nuk ishte arritur.

SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur Teheranin të kundërpërgjigjej me sulme me raketa dhe dronë në rajon, si dhe duke çuar në mbylljen de facto të Ngushticës së Hormuzit.

Lufta ka rritur tensionet rajonale në Lindjen e Mesme dhe ka ndikuar në rritjen e çmimeve globale të energjisë, pasi transporti tregtar i naftës përmes ngushticës është ndalur praktikisht.

Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një marrëveshje kornizë në qershor, pas përpjekjeve ndërmjetësuese të Pakistanit dhe Katarit, me synimin për t’u dhënë fund armiqësive dhe për të hapur rrugën drejt negociatave.

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