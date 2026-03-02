Kreu i Agjencisë Iraniane Bërthamore: SHBA-ja dhe Izraeli synuan të dielën dy herë objektin bërthamor në Natanz
SHBA-ja dhe Izraeli gjatë fundjavës kryen dy sulme ndaj objektit bërthamor të Iranit në Natanz, tha kreu i agjencisë bërthamore të vendit, transmeton Anadolu.
“Regjimet kriminale të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, duke ndjekur agresionin e tyre, synuan sërish objektin bërthamor të Natanzit të dielën pasdite me dy sulme brutale”, tha Mohammad Eslami në një letër drejtuar kreut të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), Rafael Grossi, raporton agjencia gjysmëzyrtare iraniane ISNA.
Duke i bërë thirrje IAEA-së që të ndalojë mosveprimin përballë sulmeve ndaj objekteve bërthamore sa më shpejt të jetë e mundur, Eslami tha se IAEA “duhet të dënojë këto veprime”.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan të shtunën kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe vendet rajonale të cilat janë shtëpia e aseteve amerikane.
Gjysmëhëna e Kuqe iraniane tha se numri i të vdekurve nga sulmet ajrore të SHBA-së dhe Izraelit që nga e shtuna është rritur në 555.