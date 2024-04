Krerët e VLEN-it takohen me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti

Liderët e VLEN-it sot janë takuar me kryeministrint e Kosovës dhe liderin e Vetëvendosjes Albin Kurti.

Kryetari i LD-së Izet Mexhiti nëpërmjet një postimi në Fejsbuk ka njoftuar se kanë marrë mbështjetje të parezervë nga Kurti.

“Sapo u takuam në Prishtinë dhe morëm mbështetje të parezervë nga kryeministri Albin Kurti, kryeministri që VLEN, kundër korrupsionit, kundër Ballkanit të Hapur, kundër regjimit të vjetër.

NDRYSHIMI PO VJEN, FITORJA DO TË JETË E THELLË!”, ka shkruar Mexhiti.

Nga ana tjetër kandidati i VLEN-it për president, Arben Taravari, ka deklaruar se ndryshimi i bërë në Kosovë medoemos të bëhet edhe në Maqedoni.

“Pas tubimeve madhështore me mërgatën shqiptare, erdhëm në Prishtinë të ftuar nga Kryeministri i Kosovës, z.Albin Kurti.

Mbështetja e tij për koalicionin tonë në këto zgjedhje ka qenë e parezervë, jo vetëm nga ai, por edhe nga çdo deputet, ministër e deri tek aktivisti i fundit i Lëvizjes Vetëvendosje.

Ndryshimi që është bërë në Kosovë me Kryeministrin Kurti, i cili ndryshim është i prekshëm dhe e ndjenjë qytetarët e Kosovës, medoemos të bëhet edhe në Maqedoninë e Veriut. Sepse, me të vërtetë, shqiptari i Maqedonisë së Veriut e meriton të jetojë,një jetë më dinjitoze, meriton të jetë i përfaqësuar denjësisht, ndërsa këtë ndryshim do t’ia mundësojë Koalicioni VLEN”, ka shkruar Tarvari.

MARKETING