Krenar Lloga: A do të vazhdojë Hristjan Mickovski të përcaktojë hapat politikë të Taravarit?

Sekretari i Aleancës për Shqiptarët, Krenar Lloga, ka deklaruar se është për të ardhur keq se si një shqiptar dhe një ish-kryetar partie, ish-kandidat për president, po lëviz me saktësi sipas manualit të VMRO-së.

“Fal Zotit, deputetëve, anëtarëve e aktivistëve të saj, ngjyrat e Aleancës për Shqiptarët nuk u ndyen me veprimtari kuislinge. Thirrje të gjithë atyre që u mashtruan në pjesën e parë, të japin përgjigjen me votë duke përforcuar digën e Frontit Europian kundrejt çfarëdo politike regresive e antiperëndimore”, ka deklaruar Krenar Lloga.

