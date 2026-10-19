Kremlini thotë se Putini, Trumpi dhe Xi mund të zhvillojnë – muajin e ardhshëm – një takim trepalësh në Kinë
Kremlini njoftoi të hënën se presidenti Vladimir Putin, amerikani Donald Trump dhe kinezi Xi Jinping mund të zhvillojnë një takim trepalësh në kuadër të samitit APEC që do të mbahet muajin e ardhshëm në Kinë, dhe se një takim i tillë është përmendur gjatë bisedimeve.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, i bëri këto komente pasi u pyet lidhur me një raportim të gazetës “Wall Street Journal”, sipas të cilit Putini kishte propozuar një takim të tillë për të diskutuar se si t’i jepet fund konfliktit në Ukrainë.
“Duke qenë se të tre krerët e shteteve mund të marrin pjesë në samitin në Kinë, është ngritur vërtet çështja e një takimi të tillë hipotetik. Ajo u ngrit, por nuk u diskutuan dhe as nuk u paraqitën propozime apo marrëveshje konkrete nga askush, qoftë për vetë takimin, qoftë për agjendën dhe përmbajtjen e mundshme të tij”, ka thënë Peskov, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Dhe ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, e kritikoi idenë e një samiti të tillë.
“Një takim trepalësh mes liderëve të Ukrainës, SHBA-së dhe Rusisë mund të ndihmojë që lufta të përfundojë më shpejt. Një takim trepalësh mes liderëve të Rusisë, Kinës dhe SHBA-së do të sillte të kundërtën: do ta inkurajonte Putinin të vazhdonte këtë luftë,” shkroi ai në platformën X.
Peskov, i cili u tha gazetarëve gjatë një konference të përditshme se SHBA-ja po vazhdon përpjekjet ndërmjetësuese për zgjidhjen e konfliktit dhe se Rusia i vlerëson këto përpjekje, theksoi se është e qartë se Ukraina duhet të përfshihet në çdo marrëveshje përfundimtare paqeje.
“Sigurisht, një zgjidhje përfundimtare është e pamundur pa pjesëmarrjen e dikujt nga Kievi që është i gatshëm të marrë përgjegjësi”, citohet të ketë thënë ai.
Bisedimet e fundit të paqes, të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, u zhvilluan në muajin shkurt, përpara se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli të nisnin një luftë kundër Iranit.
Ukraina dhe Rusia mbeten po aq larg sa më parë sa u përket kushteve për çdo marrëveshje të mundshme paqeje.