Kremlini: SHBA-ja mund t’i kërkojë Kievit ndalimin e sulmeve para vizitës së të dërguarve të Trumpit në Moskë
Washingtoni mund t’i kërkojë Ukrainës të ndalojë sulmet përpara një vizite të të dërguarve të posaçëm të SHBA-së, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, në Rusi, tha Kremlini të premten, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar një takimi informues, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se Rusia nuk do të zhvillojë bisedime të drejtpërdrejta me Ukrainën për ndalimin e sulmeve para vizitës.
“Amerikanët ndoshta do të kërkojnë që ukrainasit të ndalojnë sulmet e tyre terroriste”, tha ai, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Tass.
Peskov tha se aktualisht nuk ka kushte konkrete për një zgjidhje paqeje në Ukrainë, duke shtuar se puna vazhdon.
Ai tha gjithashtu se militarizimi i Ukrainës, duke përfshirë planet për të prodhuar raketa me rreze të gjatë veprimi, do të krijonte probleme për vetë ukrainasit.
Ligjvënësi ukrainas Aleksey Goncharenko tha në Telegram se Witkoff dhe Kushner pritet të fluturojnë për në Kiev të dielën pasi vizitojnë Moskën të shtunën.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të enjten se pret që të dërguarit e Trumpit të vijnë në Kiev “në ditët në vijim”.
Witkoff dhe Kushner nuk e kanë vizituar kurrë Kievin, ndërsa të dy kanë bërë disa vizita në Moskë që nga fillimi i bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja. Vizita e tyre e fundit u zhvillua më 22 janar, kur ata u takuan me presidentin rus Vladimir Putin në Kremlin.
Moska dhe Kievi zhvilluan negociata paqeje për herë të fundit nën ndërmjetësimin e SHBA-së në fillim të këtij viti, kur zhvilluan tri raunde bisedimesh paqeje më 23-24 janar, 4-5 shkurt dhe 17-18 shkurt. Dy të parat u mbajtën në Abu Dhabi, ndërsa i treti u zhvillua në Gjenevë.
Negociatat janë ndërprerë që atëherë, me Moskën dhe Kievin që ia atribuojnë ndalimin luftës së SHBA-së kundër Iranit, e cila filloi në fund të shkurtit.
– Leipzigu dhe Nord Stream
Lidhur me Gjermaninë, Peskov tha se Berlini e ka akuzuar pa bazë Rusinë për incidentin e Leipzigut, por nuk i ka thënë asnjë “fjalë” Ukrainës në lidhje me shpërthimet e tubacionit Nord Stream.
“Ne kemi vërejtur se akuzat kundër Federatës Ruse janë plotësisht të pabaza”, tha ai, duke shtuar se “Ne i hedhim poshtë kategorikisht këto akuza dhe i konsiderojmë ato plotësisht boshe, pa asnjë argument bindës”.
Ai theksoi gjithashtu se “Gjermania nuk ndërmori veprime të tilla kur ata që hodhën në erë Nord Stream, u kapën në flagrancë”.