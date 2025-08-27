Kremlini: Rusia s’do të pranojë paqeruajtës të lidhur me NATO-n në Ukrainë
Rusia ka bërë të qartë se nuk do të pranojë një forcë paqeruajtëse të lidhur me NATO-n në Ukrainë, ka njoftuar të mërkurën zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov. Ai tha se Moska e sheh këtë diskutim si një zhvillim negativ.
“Nuk ka ushtri evropiane, ka ushtri të vendeve specifike – dhe shumica e këtyre vendeve janë anëtare të NATO-s”, deklaroi Peskov. Megjithatë, ai nuk dha detaje për garancitë e sigurisë që Moska mund t’i ofrojë Ukrainës.
Peskov përsëriti gjithashtu qëndrimin e Moskës se bisedimet e paqes midis dy vendeve nuk mund të kalojnë në “një nivel më të lartë” derisa të vendosen themelet për një marrëveshje. Ai hodhi poshtë mundësinë e një takimi të afërt mes presidentit rus, Vladimir Putin, dhe presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Një takim i tillë ka qenë gjithashtu një qëllim afatgjatë për presidentin e SHBA-së, Donald Trump.