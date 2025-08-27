Kremlini: Rusia s’do të pranojë paqeruajtës të lidhur me NATO-n në Ukrainë

Kremlini: Rusia s’do të pranojë paqeruajtës të lidhur me NATO-n në Ukrainë

Rusia ka bërë të qartë se nuk do të pranojë një forcë paqeruajtëse të lidhur me NATO-n në Ukrainë, ka njoftuar të mërkurën zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov. Ai tha se Moska e sheh këtë diskutim si një zhvillim negativ.

“Nuk ka ushtri evropiane, ka ushtri të vendeve specifike – dhe shumica e këtyre vendeve janë anëtare të NATO-s”, deklaroi Peskov. Megjithatë, ai nuk dha detaje për garancitë e sigurisë që Moska mund t’i ofrojë Ukrainës.

Peskov përsëriti gjithashtu qëndrimin e Moskës se bisedimet e paqes midis dy vendeve nuk mund të kalojnë në “një nivel më të lartë” derisa të vendosen themelet për një marrëveshje. Ai hodhi poshtë mundësinë e një takimi të afërt mes presidentit rus, Vladimir Putin, dhe presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Një takim i tillë ka qenë gjithashtu një qëllim afatgjatë për presidentin e SHBA-së, Donald Trump.

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Gjeneralët izraelitë e pranojnë: Pa Amerikën nuk luftojmë dot në Gaza!

BOTA NË FOKUS | Gjeneralët izraelitë e pranojnë: Pa Amerikën nuk luftojmë dot në Gaza!

Trump reagon për sulmin me armë: E tmerrshme, FBI është në vendngjarje

Trump reagon për sulmin me armë: E tmerrshme, FBI është në vendngjarje

Media kroate: Piloti kroat i KFOR-it dhe e dashura e tij nga Kosova arrestohen nën dyshimin për spiunazh te Lista Serbe

Media kroate: Piloti kroat i KFOR-it dhe e dashura e tij nga Kosova arrestohen nën dyshimin për spiunazh te Lista Serbe

Masakër në SHBA/ Të shtëna me armë në një kishë në Minesota, raportohet për të paktën 20 viktima

Masakër në SHBA/ Të shtëna me armë në një kishë në Minesota, raportohet për të paktën 20 viktima

Shkëndija nesër në Razgrad për të shkruar një faqe të re të historisë europiane

Shkëndija nesër në Razgrad për të shkruar një faqe të re të historisë europiane

(VIDEO) FSSH: Fondi nuk i mbulon intervenimet private

(VIDEO) FSSH: Fondi nuk i mbulon intervenimet private