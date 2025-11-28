Kremlini: Rusia po zhvillon bisedime për zgjidhjen e krizës në Ukrainë “ekskluzivisht me SHBA-në”
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Rusia po zhvillon negociata mbi zgjidhjen e çështjes ukrainase ekskluzivisht me SHBA-në, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për kanalin rus Pervy TV, Peskov tha se në këtë fazë, pozicioni i rezolutave të Parlamentit Evropian që ftojnë Evropën të ulet në tryezën e negociatave nuk mund të merret parasysh.
“Në këtë fazë, po flasim për negociata me amerikanët”, tha Peskov. “Evropianët sigurisht që nuk mund të merren parasysh tani”, shtoi ai.
Zëdhënësi i Kremlinit e quajti misionin paqeruajtës amerikan dhe përpjekjet e presidentit Donald Trump “prioritetin kryesor”; për këtë arsye, tha ai, Moska po përgatitet “pikërisht për këto kontakte”.
Duke komentuar raportimet në media mbi planin amerikan të paqes, Peskov tha se tema e planit amerikan për Ukrainën ka nxitur shumë publikime dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk përputhen me realitetin.
Në një zhvillim relevant në Kiev, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy njoftoi përbërjen e delegacionit ukrainas për bisedimet me SHBA-në, të planifikuara për fundin e javës tjetër në Gjenevë.
Në një deklaratë, Zelenskyy tha se Rustem Umerov, kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes, dhe Andriy Hnatov, shefi i Shtabit të Përgjithshëm, do të udhëheqin delegacionin, i cili gjithashtu do të përfshijë përfaqësues nga Ministria e Jashtme dhe shërbimet e inteligjencës.