Kremlini: Rusia kërkon paqe, jo armëpushim energjetik me Ukrainën

Kremlini: Rusia kërkon paqe, jo armëpushim energjetik me Ukrainën

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha sot se qëndrimi i Rusisë mbi një armëpushim të mundshëm energjetik me Ukrainën mbetet i pandryshuar, pasi Moska kërkon paqe në vend të armëpushimit, transmeton Anadolu.

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Duke folur në një konferencë për mediat në Shën Petersburg, Peskov tha se një zgjidhje gjithëpërfshirëse e konfliktit të Ukrainës do të jetë e pamundur pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Kievi.

“Asgjë nuk ka ndryshuar. Ne kemi nevojë për paqe, jo për armëpushim”, tha ai kur u pyet nëse qëndrimi i Moskës mbi një armëpushim të mundshëm energjetik me Ukrainën kishte ndryshuar.

“Sigurisht, është e pamundur të zgjidhet plotësisht çështja e Ukrainës pa pjesëmarrjen e dikujt nga Kievi. Prandaj, dikush në Kiev duhet të marrë një vendim të përgjegjshëm. Kjo është thelbësore”, tha ai.

Duke komentuar vërejtjet e presidentit finlandez Alexander Stubb, i cili përsëriti qëndrimin e përbashkët evropian mbi Ukrainën, Peskov tha se nuk ka gjasa të japë kontribut konstruktiv në zgjidhje.

“Do të shohim se sa kontribut konstruktiv mund të japë Stubb. Nëse ai mund të japë kontribut konstruktiv, kjo mund të shihet pozitivisht. Nëse jo, nëse ai vetëm mund të përsërisë qëndrimin e përbashkët evropian, atëherë nuk ka gjasa të jetë kontribut konstruktiv”, shtoi Peskov.

Duke iu referuar raportit të Këshillit Ndërqeveritar Euroaziatik mbi pasojat e mundshme të pezullimit të anëtarësimit të Armenisë në Unionin Ekonomik Euroaziatik (EAEU), zyrtari tha se Kremlini ende nuk e ka shqyrtuar dokumentin.

Më parë, shërbimi për media i qeverisë ruse publikoi një raport të përbashkët nga qeveritë e Rusisë, Bjellorusisë, Kazakistanit dhe Kirgistanit të titulluar “Mbi Pasojat e Mundshme të Pezullimit të Zbatimit të Traktatit për Unionin Ekonomik Euroaziatik të 29 majit 2014, në lidhje me Republikën e Armenisë”.

Raporti shqyrton ndikimin e mundshëm të pezullimit të anëtarësimit të Armenisë në EAEU në ekonominë e vendeve.

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