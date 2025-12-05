Kremlini: Rusia do të vijojë luftën nëse Ukraina refuzon kushtet për paqen
Rusia do të vazhdojë operacionin ushtarak nëse arritja e qëllimeve të saj me mjete paqësore rezulton e pamundur, tha zëdhënësi i Presidentit rus Dmitry Peskov.
“Operacioni special ushtarak vazhdon. Kemi dinamikë pozitive për trupat ruse në terren”, tha ai në një intervistë, kur u pyet se çfarë do të ndodhte nëse Kievi refuzonte të pranonte kushtet e Moskës për traktatin e paqes.
Sipas tij, qëndrimi i Rusisë është i qartë dhe nuk ka ndryshuar që nga samiti i Alaskës.
Megjithatë, shtoi Peskov, Rusia është e gatshme të jetë fleksibile për të gjetur një zgjidhje. Moska vazhdon të jetë e hapur për negociata dhe është e interesuar t’i vazhdojë ato dhe të fillojë punë serioze bazuar në draft-dokumentin e përgatitur nga ekipi i Presidentit të SHBA-së, Donald Trump.