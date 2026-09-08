Kremlini: Putin dhe Trump zhvilluan bisedë telefonike konstruktive dhe të sinqertë për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë
Presidenti rus, Vladimir Putin dhe homologu i tij amerikan, Donald Trump, në një bisedë telefonike kanë diskutuar për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Ndihmësi presidencial rus, Yuri Ushakov, u tha gazetarëve se biseda ishte “konstruktive dhe e sinqertë” dhe zgjati saktësisht një orë, duke shtuar se biseda ishte “rreptësisht konfidenciale”.
Ai shtoi se presidentët shkëmbyen pikëpamje mbi vizitat e fundit në Moskë dhe Kiev të të dërguarve të posaçëm Steve Witkoff dhe Jared Kushner, si dhe u vlerësuan pozitivisht përpjekjet e tyre për avancimin e negociatave.
“Në përgjithësi, vizita e përfaqësuesve të lartpërmendur amerikanë u vlerësua pozitivisht”, tha Ushakov.
Trump, shtoi ai, theksoi nevojën për t’i dhënë fund sa më shpejt konfliktit në Ukrainë, gjë që mund t’i hapë rrugë një rifillimi të gjerë të marrëdhënieve mes Rusisë dhe SHBA-së.
Ushakov tha se Putin i dha Trumpit “një vlerësim realist” të situatës në fushën e betejës, ndërsa të dyja palët diskutuan se çfarë mund të bëjë Washingtoni për të ndihmuar në përfundimin më të shpejtë të luftimeve.
Sipas tij, presidentët gjithashtu ranë dakord të vazhdojnë punën për çështjet humanitare, përfshirë shkëmbimin e të burgosurve, si dhe të mbeten në kontakt.
Ushakov tha se udhëheqësit diskutuan gjithashtu “narrativat evropiane për një kërcënim rus”, të cilat, sipas tij, “po përdoren për të justifikuar mbështetjen për Ukrainën dhe rritjen e shpenzimeve ushtarake evropiane”.
Witkoff dhe Kushner u takuan me Putinin në Moskë të shtunën, përpara se të udhëtonin në Kiev për bisedime me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, një ditë më vonë.
Moska e cilësoi takimin me Putinin si “përmbajtësor, konstruktiv dhe shumë të dobishëm”, por nuk u njoftua ndonjë përparim konkret.