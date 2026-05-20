Kremlini: Planet e Zelenskyyt për sulme në qershor nuk ndihmojnë përpjekjet për paqe
Deklaratat e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, i cili pretendon se Kievi ka përgatitur plane për sulme kundër Rusisë në qershor, nuk kontribuojnë në përpjekjet për të arritur zgjidhje paqësore të konfliktit, tha sot zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Pekin, Peskov tha se vetë Zelenskyy është “pengesa kryesore” për një zgjidhje paqësore të konfliktit.
“Përsëri dëgjojmë deklarata militante. Këto nuk janë llojet e deklaratave që do të ndihmonin në krijimin e një atmosfere të favorshme për të ecur drejt negociatave të paqes. Kjo edhe një herë vërteton se kush është pengesa kryesore në rrugën drejt një zgjidhjeje paqësore. Është Zelenskyy dhe regjimi i tij”, tha ai.
Peskov tha se ushtria ruse do të marrë masa për t’iu kundërvënë kërcënimeve që vijnë nga Kievi ndërsa Rusia vazhdon të preferojë një zgjidhje paqësore të konfliktit në Ukrainë.
“Moska mbetet e hapur për një rrugë paqësore të zgjidhjes. Është opsioni i preferuar për ne”, tha ai.
Zëdhënësi i Kremlinit shtoi se vizita e presidentit Vladimir Putin në Kinë po ecën “shumë mirë”, duke e përshkruar atë si “të biznesit dhe thelbësore”.
Duke komentuar takimin e ardhshëm për çaj midis Putinit dhe presidentit kinez Xi Jinping, Peskov tha se është një traditë kineze që udhëheqësi i vendit të zhvillojë takime çaji me udhëheqës të huaj, duke shtuar se takime të tilla janë bërë një shenjë dalluese e takimeve të Xi-së me Putinin.
“Nuk ka asgjë ekskluzive në këtë, por është bërë një atribut i brendshëm i takimeve midis Putinit dhe Xi-së. Ata e përdorin atë për të diskutuar mbi çështjet më të ndjeshme”, tha ai.