Kremlini përsërit deklaratën e Putinit se lufta në Ukrainë është gati të mbarojë
Kremlini ka përsëritur të martën pohimin e presidentit rus, Vladimir Putin, se lufta në Ukrainë pothuajse ka mbaruar, pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Moska nuk kishte ndërmend ta përfundonte atë.
“Mendoj se çështjes po i vjen fundi”, u ka thënë Putini gazetarëve të shtunën për luftën, e cila tani është në vitin e saj të pestë.
I pyetur lidhur me këtë deklaratë, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka thënë të martën se një sasi e caktuar pune trepalëshe me Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara është bërë drejt gjetjes së një marrëveshjeje paqeje.
“Kjo e akumuluar në aspektin e procesit të paqes na lejon të themi se përfundimi po afrohet vërtet”, u ka thënë Peskov gazetarëve, megjithëse ka shtuar se ishte e vështirë të jepeshin detaje specifike në kohën aktuale.
“Rusia nuk ka ndërmend ta përfundojë këtë luftë. Dhe ne, për fat të keq, po përgatitemi për sulme të reja”, ka deklaruar Zelensky të hënën.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thirrur disa runde bisedimesh me palët ndërluftuese për të provuar t’i japë fund konfliktit, por nuk ka dalë asnjë marrëveshje paqeje. Rusia, e cila tani pushton rreth një të pestën e Ukrainës, dëshiron që Kievi të lëshojë territor shtesë. Ndërkaq Kievi dëshiron që trupat ruse të tërhiqen.
Peskov ka thënë se Rusia do të mirëpriste përpjekjet e mëtejshme të ndërmjetësimit të SHBA-së dhe se Putini është i përgatitur të takohet personalisht me Zelenskyn sapo të finalizohet procesi i paqes.
“Dhe për këtë finalizim, në mënyrë që t’i vihet fundi i plotë, duhet bërë ende shumë punë përgatitore”, ka thënë ai, duke shtuar se konflikti mund të përfundojë sapo Kievi dhe Zelensky “të marrin vendimin e nevojshëm”.
Palët ndërluftuese kanë rënë dakord për një armëpushim të shkurtër të ndërmjetësuar nga SHBA-ja nga 9 deri në 11 maj, që përkon me përvjetorin e fitores sovjetike ndaj nazistëve në Luftën e Dytë Botërore.
Edhe pse asnjëra palë nuk ka raportuar sulme ajrore në shkallë të gjerë gjatë armëpushimit, të dyja kanë thënë se luftimet vazhduan përgjatë vijës së frontit dhe akuzuan njëra-tjetrën për sulme me dronë dhe artileri.