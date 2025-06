Kremlini: Në Stamboll u arritën marrëveshje “të rëndësishme” për Ukrainën

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se marrëveshjet e arritura midis Rusisë dhe Ukrainës në bisedimet e së hënës në Stamboll ishin “të rëndësishme”, por nuk duhet të pritet një përparim i shpejtë drejt përfundimit të konfliktit, raporton Anadolu.

Duke folur në një konferencë për media në Moskë, Peskov theksoi se nuk duhet të priten “zgjidhje dhe përparime të menjëhershme” për shkak të kompleksitetit të problemit, megjithatë, puna vazhdon.

“Sigurisht, do të ishte gabim të pritet zgjidhje dhe përparime të menjëhershme. Por puna po vazhdon dhe në Stamboll u arritën disa marrëveshje. Ato janë të rëndësishme, pasi përfundimisht, ato kanë të bëjnë me jetën e njerëzve. Këto marrëveshje do të zbatohen dhe puna do të vazhdojë”, tha ai.

Peskov tha gjithashtu se Rusia i dorëzoi Ukrainës memorandumin që përmbante vizionin e Moskës mbi zgjidhjen me “shumë dispozita, duke përfshirë opsione të shumëfishta”.

“Edhe një herë, më lejoni të theksoj se ne kemi thënë vazhdimisht se çështja e zgjidhjes së konfliktit është jashtëzakonisht komplekse dhe përfshin një sërë detajesh të ndërlikuara”, tha ai, duke shtuar: “Gjithçka është e orientuar drejt eliminimit të shkaqeve fillestare të konfliktit dhe kalimit në një trajektore të zgjidhjes së qëndrueshme”.

I pyetur në lidhje me një takim trepalësh midis presidentëve rusë, amerikanë dhe ukrainas, Peskov tha se nuk ka gjasa të ndodhë në të ardhmen e afërt.

“Presidenti (rus Vladimir) Putin ka theksuar vazhdimisht gatishmërinë e tij për kontakte të nivelit të lartë, duke theksuar njëkohësisht se këto kontakte duhet të jenë rezultat i marrëveshjeve që do të përpunohen në nivel teknik dhe ekspertësh. Presidenti Putin mbështet idenë e kontakteve, por beson se ato duhet të jenë të përgatitura mirë”, tha ai.

Peskov kritikoi gjithashtu Presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, duke thënë se ai foli me arrogancë për delegacionin rus dhe se një sjellje e tillë nuk përputhet me frymën e negociatave.

Stambolli priti raundin e dytë të bisedimeve Rusi-Ukrainë të hënën, pas të parit më 16 maj. Këtë herë, të dyja palët ranë dakord të shkëmbejnë më shumë të burgosur lufte-duke u përqendruar te më të rinjtë dhe më të plagosurit rëndë dhe të kthejnë trupat e 12.000 ushtarëve që janë vrarë në konfliktin e armatosur.

