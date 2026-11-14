Kremlini: Moska nuk do të vendosë kushte për grupin negociator evropian
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka deklaruar se Moska nuk do të vendosë kushte për një grup negociatorësh nga Evropa, transmeton Anadolu.
Duke folur në një intervistë për kanalin në Telegram Yunashev Live, ai tha se do të ishte e gabuar të veprohej në këtë mënyrë.
“Ne nuk mundemi dhe nuk dëshirojmë të vendosim kushte për grupin e tyre negociator. Një mënyrë e tillë e parashtrimit të çështjes është absolutisht e gabuar”, tha Peskov.
Më 25 tetor, Peskov deklaroi se Rusia do ta mbështeste emërimin e një negociatori nga BE-ja, nëse i dërguari do të angazhohej sinqerisht për arritjen e një zgjidhjeje paqësore.
Kryeqytetet evropiane po diskutojnë emërimin e një të dërguari të nivelit të lartë, me qëllim sigurimin e përfaqësimit të drejtpërdrejtë të Evropës në bisedimet e mundshme për arritjen e një marrëveshjeje.
Presidenti i Finlandës, Alexander Stubb, është ndër kandidatët e mundshëm, së bashku me presidentin çek, Petr Pavel.
Aktualisht, Evropa nuk ka një negociator të dakorduar dhe as një qëndrim të unifikuar lidhur me kohën kur duhet të nisin bisedimet e drejtpërdrejta.
Më herët, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, deklaroi se Evropa duhet të jetë në të njëjtën tryezë me SHBA-në, Ukrainën dhe Rusinë në raundin e ardhshëm të bisedimeve. Ai shtoi se Ukraina pret që partnerët evropianë të vendosin deri në fund të nëntorit se kush do ta përfaqësojë Evropën.