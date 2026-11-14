Kremlini: Moska nuk do të vendosë kushte për grupin negociator evropian

Kremlini: Moska nuk do të vendosë kushte për grupin negociator evropian

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka deklaruar se Moska nuk do të vendosë kushte për një grup negociatorësh nga Evropa, transmeton Anadolu.

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Duke folur në një intervistë për kanalin në Telegram Yunashev Live, ai tha se do të ishte e gabuar të veprohej në këtë mënyrë.

“Ne nuk mundemi dhe nuk dëshirojmë të vendosim kushte për grupin e tyre negociator. Një mënyrë e tillë e parashtrimit të çështjes është absolutisht e gabuar”, tha Peskov.

Më 25 tetor, Peskov deklaroi se Rusia do ta mbështeste emërimin e një negociatori nga BE-ja, nëse i dërguari do të angazhohej sinqerisht për arritjen e një zgjidhjeje paqësore.

Kryeqytetet evropiane po diskutojnë emërimin e një të dërguari të nivelit të lartë, me qëllim sigurimin e përfaqësimit të drejtpërdrejtë të Evropës në bisedimet e mundshme për arritjen e një marrëveshjeje.

Presidenti i Finlandës, Alexander Stubb, është ndër kandidatët e mundshëm, së bashku me presidentin çek, Petr Pavel.

Aktualisht, Evropa nuk ka një negociator të dakorduar dhe as një qëndrim të unifikuar lidhur me kohën kur duhet të nisin bisedimet e drejtpërdrejta.

Më herët, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, deklaroi se Evropa duhet të jetë në të njëjtën tryezë me SHBA-në, Ukrainën dhe Rusinë në raundin e ardhshëm të bisedimeve. Ai shtoi se Ukraina pret që partnerët evropianë të vendosin deri në fund të nëntorit se kush do ta përfaqësojë Evropën.

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