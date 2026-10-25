Kremlini: Evropa duhet të marrë pjesë në bisedimet e paqes për Ukrainën
Këshilltari i Kremlinit, Yuri Ushakov ka deklaruar se pikëpamja se Evropa duhet të përfshihet në bisedimet për një zgjidhje paqësore në Ukrainë. Sipas tij, SHBA-të nuk kanë arritur të ushtrojnë presion mbi Kievin për të përfunduar një marrëveshje paqeje.
“Më parë, dukej se pas Anchorage, administrata amerikane mund të diktonte diçka dhe ta detyronte Kievin të bindej. Por deri më tani, në realitet kjo nuk ka funksionuar”, tha Ushakov, duke iu referuar takimit të vitit 2025 në Anchorage midis Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe Presidentit rus Vladimir Putin.
“Kjo ndodh sepse nuk mjafton të flasim vetëm me Kievin, duhet të flasim me të gjithë Evropën, e cila e mbështet plotësisht Kievin”, shtoi ai.
Pasi fillimisht ia la Trumpit të përpiqej të ndërmjetësonte një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë, BE-ja është sjellë me kujdes ndaj Rusisë. Udhëheqësit e Britanisë, Gjermanisë dhe Francës thanë se do të mbështesnin një propozim për bisedime midis Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe Putinit për të siguruar një armëpushim dhe se Evropa do të luante një rol.
Ndërkohë, Rusia ka thënë se do të ishte e hapur për dialog, por pa ultimatume. Sot, Ushakov tha se Rusia është gati të rifillojë bisedimet trepalëshe të paqes me Ukrainën dhe SHBA-në pas Ditës së Unitetit Kombëtar të Rusisë më 4 nëntor, duke i bërë jehonë raporteve nga Kremlini këtë javë në lidhje me gatishmërinë e Putinit për të rifilluar bisedimet me Ukrainën, të ndërmjetësuara nga SHBA-të, që në muajin e ardhshëm.
Ushakov përmendi gjithashtu mundësinë e një takimi midis Putinit, Presidentit kinez Xi Jinping dhe Presidentit të SHBA-së Donald Trump, duke thënë se përgatitjet kanë filluar tashmë. Takimi i propozuar pritet të zhvillohet në margjinat e samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), i cili do të mbahet në Kinë më 18-19 nëntor.
Ushakov tha se nuk është rënë dakord për një takim të veçantë midis Putinit dhe Trumpit në Shenzhen.