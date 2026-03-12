Kremlini: Bashkëpunimi Rusi-SHBA mund të stabilizojë tregjet e energjisë
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha të mërkurën se bashkëpunimi midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) mund të ndikojë pozitivisht në tregjet globale të energjisë, transmeton Anadolu.
Megjithatë, deri më tani nuk janë arritur marrëveshje midis dy vendeve, tha Peskov në një konferencë për shtyp në Moskë.
“Është e qartë se bashkëveprimi midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara në tregjet e energjisë mund dhe duhet të jetë një faktor shumë i rëndësishëm në stabilizimin e këtyre tregjeve. Për momentin, është shumë herët për të folur për ndonjë bashkëveprim efektiv, por tema sigurisht që po diskutohet”, tha ai.
Duke komentuar rezultatin e kontakteve të të dërguarit presidencial Kirill Dmitriev me përfaqësuesit e SHBA-së në Miami, Florida, Peskov tha se zyrtari rus po kthehet sot në atdheun e tij dhe do t’i raportojë presidentit Putin.
Duke iu drejtuar vërejtjeve të presidentëve të Ukrainës dhe Francës që mbështesin rritjen e presionit ndaj Rusisë, Peskov tha se kjo tregon qartë mungesën e gatishmërisë së tyre për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë përmes mjeteve diplomatike.
“Në këtë rast, regjimi i Kievit vazhdon linjën e tij të vazhdueshme të pengimit të procesit të paqes, duke u përpjekur ta bëjë këtë në mënyra të ndryshme, dhe në këtë rast gjen një përgjigje pozitive në kryeqytetet evropiane”, tha ai.
Zëdhënësi Peskov shtoi se “kryeqytetet evropiane gjithashtu nuk janë aspak të mbushura me dëshirën për të kontribuar në kërkimin e një zgjidhjeje paqësore”.
Peskov tha më tej se Rusia po vazhdon “operacionin ushtarak special” dhe njëkohësisht mbetet “e hapur për kërkimin e një zgjidhjeje paqësore në Ukrainë”.
Lidhur me vendosjen e specialistëve ukrainas për kundërmasave ndaj dronëve në Lindjen e Mesme, Peskov e përshkroi atë si “një çështje të marrëdhënieve dypalëshe midis regjimit të Kievit dhe atyre vendeve që kanë kërkuar këtë lloj ndihme”, ndërsa theksoi se Rusia nuk do të bëjë “asnjë vlerësim në këtë rast”.
Lidhur me situatën që përfshin Iranin, Peskov tha se Moska vazhdon t’i përmbahet qëndrimit të saj të qëndrueshëm mbi preferencën e një kalimi të shpejtë drejt metodave politike dhe diplomatike të zgjidhjes së situatës rreth Iranit, të cilat ai tha se do të sillnin paqe dhe qetësi në rajon.
I pyetur nëse Rusia pret që projekti ndërkombëtar i korridorit të transportit Veri-Jug (ITC) të vazhdojë dhe të përfundojë, Peskov tha se shumë është arritur tashmë dhe se ka një bazë të fortë.
“Është e qartë se zbatimi nuk mund të vazhdojë në pjesën që ka të bëjë me Iranin për momentin. Por sa i përket interesit të Teheranit, një grupi të tërë shtetesh rajonale dhe sigurisht interesit tonë, ai mbetet”, tha ai.