Kredia hungareze, MF: 19.4 milionë euro të paguara për të mbështetur kompanitë në Maqedoni

Kredia hungareze, MF: 19.4 milionë euro të paguara për të mbështetur kompanitë në Maqedoni

Mbi 1 miliard denarë këst i ri është paguar në Bankën e Zhvillimit për të mbështetur kompanitë vendase, fonde që Qeveria i siguroi me kushte të favorshme nga kredia hungareze.

“1.2 miliardë denarë, ose 19.4 milionë euro, janë paguar nga buxheti qendror në Bankën e Zhvillimit, fonde që do të përdoren për të zbatuar projekte investimi nga kompanitë vendase, të cilat janë miratuar më parë nga bankat komerciale.

Me këtë këst, mbështetja totale e transferuar nga buxheti qendror në ekonominë e brendshme përmes kësaj mase qeveritare arrin në 190.5 milionë euro.

Buxheti i vitit 2025 parashikon një total prej 250 milionë eurosh për të mbështetur projektet e investimeve të kompanive vendase, të cilat duhet të shkaktojnë një cikël investimesh në sektorin privat prej rreth 300 milionë eurosh. Fondet për këtë qëllim u siguruan nga Qeveria me kushte të favorshme përmes Bankës Hungareze të Eksport-Importit”, njoftoi Ministria e Financave.

MARKETING

Të ngjajshme

Izet Mexhiti: Programi im zgjedhor përfshin mirëqenien e pensionistëve

Izet Mexhiti: Programi im zgjedhor përfshin mirëqenien e pensionistëve

Bujar Osmani: Asnjë centimetër katror nuk do të ndërtohet pa leje në Komunën e Çairit!

Bujar Osmani: Asnjë centimetër katror nuk do të ndërtohet pa leje në Komunën e Çairit!

15 dronë shihen mbi terrenin ushtarak belg pranë kufirit gjerman

15 dronë shihen mbi terrenin ushtarak belg pranë kufirit gjerman

Mbi 300 institucione kulturore holandeze dhe belge nisin bojkotin e Izraelit

Mbi 300 institucione kulturore holandeze dhe belge nisin bojkotin e Izraelit

Gjykata miraton aktakuzën për zjarrin tragjik në Koçan

Gjykata miraton aktakuzën për zjarrin tragjik në Koçan

Radev: Për të vazhduar ndërtimin e marrëdhënieve me vëllezërit tanë nga Maqedonia, duhet të bëjmë një hap drejt së vërtetës historike

Radev: Për të vazhduar ndërtimin e marrëdhënieve me vëllezërit tanë nga Maqedonia, duhet të bëjmë një hap drejt së vërtetës historike