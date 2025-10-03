Kredia hungareze, MF: 19.4 milionë euro të paguara për të mbështetur kompanitë në Maqedoni
Mbi 1 miliard denarë këst i ri është paguar në Bankën e Zhvillimit për të mbështetur kompanitë vendase, fonde që Qeveria i siguroi me kushte të favorshme nga kredia hungareze.
“1.2 miliardë denarë, ose 19.4 milionë euro, janë paguar nga buxheti qendror në Bankën e Zhvillimit, fonde që do të përdoren për të zbatuar projekte investimi nga kompanitë vendase, të cilat janë miratuar më parë nga bankat komerciale.
Me këtë këst, mbështetja totale e transferuar nga buxheti qendror në ekonominë e brendshme përmes kësaj mase qeveritare arrin në 190.5 milionë euro.
Buxheti i vitit 2025 parashikon një total prej 250 milionë eurosh për të mbështetur projektet e investimeve të kompanive vendase, të cilat duhet të shkaktojnë një cikël investimesh në sektorin privat prej rreth 300 milionë eurosh. Fondet për këtë qëllim u siguruan nga Qeveria me kushte të favorshme përmes Bankës Hungareze të Eksport-Importit”, njoftoi Ministria e Financave.