Krasniqi: Me sy e me zemër sot në Hagë, Kosova nuk i harron bijtë e saj

Krasniqi: Me sy e me zemër sot në Hagë, Kosova nuk i harron bijtë e saj

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, nuk ishte fizikisht i pranishëm në protestën e mbajtur sot në Hagë, por përmes një postimi në Facebook, shprehu mbështetje të fuqishme për ngjarjen dhe për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Dhomat e Specializuara.

Ai vlerësoi mobilizimin e mijëra qytetarëve nga Kosova dhe diaspora, të cilët u mblodhën pranë Gjykatës Speciale për të kërkuar drejtësi dhe për të mbrojtur vlerat e luftës së UÇK-së.

“Me sy e me zemër sot në Hagë, ku me mijëra qytetarë e bashkatdhetarë, nga çdo cep i atdheut dhe i botës, u ngritën si një trup i vetëm për të protestuar për drejtësi. Për të mbrojtur çlirimtarët tanë dhe luftën tonë të sh

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomatët arabë dhe islamikë takohen në Doha për t’u përgatitur për samitin pas sulmit izraelit

Kryediplomatët arabë dhe islamikë takohen në Doha për t’u përgatitur për samitin pas sulmit izraelit

Mickoski: “Dikush ka interes” të shpërthejnë zjarre si në Trubarëvë, 4 janë arrestuar

Mickoski: “Dikush ka interes” të shpërthejnë zjarre si në Trubarëvë, 4 janë arrestuar

AKI: Tetori po afron! Referendumi gjithëpopullor do të vulos vullnetin e popullit për rikthim të dinjitetit!

AKI: Tetori po afron! Referendumi gjithëpopullor do të vulos vullnetin e popullit për rikthim të dinjitetit!

Çmimi i arit pëson 30% rritje nga fillimi i 2025-ës! Kush janë blerësit më të mëdhenj

Çmimi i arit pëson 30% rritje nga fillimi i 2025-ës! Kush janë blerësit më të mëdhenj

Nis zyrtarisht protesta në Hagë

Nis zyrtarisht protesta në Hagë

Rama në mbështetje të protestës së shqiptarëve në Hagë: Me zemër e mendje jam dhe unë atje!

Rama në mbështetje të protestës së shqiptarëve në Hagë: Me zemër e mendje jam dhe unë atje!