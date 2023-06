Krasniqi, Kurtit: Lej fjalët e hajde shkojmë në veri

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, para deputetëve në Kuvend ka folur për situatën në veri të vendit.

Ai i është drejtuar kryeministrit Albin Kurti, duke i thënë se ai në veri ka shkuar me përcjelljen e 40 policëve.

“Merre përdore Xhelal Sveçlën me kaçketë, Elbert Krasniqin me pancir edhe ti e hajde të shkojmë te qojmë Erden Atiqin në Mitrovicë të Veriut në qytet, aty ku është komuna. Ti Veriun e ke pa kur ke shku me 40 policë deri në mahallë të boshnjakëve, aq dini ju bre për veri. 40 policë të kanë dërguar ty e Vjosa Osmanin deri në mahallë të boshnjakëve, po ju nuk guxoni me shku atje”, u shpreh ai.

Tutje, Krasniqi i ka bërë thirrje Kurtit që të shkojë në veri të vendit, përcjell Klankosova.tv.

“O zotëri, a po i len fjalët, qu shkojmë në veri, hajde shkojmë në veri, kryeministër je, priju njerëzve”, është shprehur tutje ai.

