Krahasimi i Messit dhe Mbappes në moshën 23 vjeçare – statistika mjaft premtuese për francezin

Platforma e futbollit, OneFootball, i ka publikuar disa statistika krahasuese ndërmjet Lionel Messit dhe Kylian Mbappes një ditë para finales së Kampionatit Botëror.

Superyllli argjentinas të dielën triumfoi në finalen e Kampionatit Botëror përballë yllit në ngritje të Francës duke e fituar trofeun e vetëm që mungonte në sirtarin e tij – atë të Kupës së Botës.

Mirëpo, shtatë herë fituesi i Topit të Artë u desh të priste deri në moshën 35 vjeçare për ta fituar këtë trofe, derisa Mbappe e ka fituar si 18 vjeçar dhe tashmë ka shënuar në finalen e dytë radhazi.

Për më shumë, francezi e tejkaloi Messin edhe për golashënuesin më të mirë të turneut duke realizuar tetë herë derisa argjentinasi e gjeti rrjetën shtatë herë.

Ditën e finales, Mbappe ishte 23 vjeçar (meqë sot, 20 dhjetor, i ka mbushur 24 vjet), kështu OneFootball i ka sjellë disa statistika interesante që paralajmërojnë se ylli i Les Bleus mund t’i prekë sukseset e dyshes së jashtëzakonshme Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo në vitet në vijim.

Në këtë moshë, Messi kishte zhvilluar 269 ndeshje, kurse Mbappe ka luajtur në 303 sosh (duke e përfshirë edhe finalen). Numri total i golave të argjentinasit në atë kohë ishte 108, kurse francezi ka realizuar më shumë se dyfishin, 225 (duke i përfshirë edhe tre golat në finale). Lionel kishte dhuruar 82 asistime, derisa Kylian i ka bërë 111 asistime.

Me Argjentinën deri në moshën 23 vjeçare, Messi kishte bërë 57 paraqitje, kurse Mbappe i ka zhvilluar 64 ndeshje me Francën (duke përfshirë edhe finalen që nuk ndodhet në statistikat e OneFootball). Leo e kishte gjetur rrjetën 17 herë me përfaqësuesen në atë moshë, kurse Kylian e ka bërë dyfish më shumë, 36 herë (duke i numëruar tre golat në finalen e fundit) në ndeshje zyrtare me Les Bleus.