Kovaçvski: Gjuha maqedonase është e pastër pa fusnota dhe shtesa, stop spekulimeve

Kryeministri Dimitar Kovaçevski nëpërmjet rrjeteve sociale ka thënë se gjuha maqedonase do të jetë e pastër, pa asnjë fusnotë ose shtesa, dhe si e tillë do të hyjë në BE, informon SHENJA.

“U paraqitën shumë gënjeshtra dhe spekulime lidhur me propozimin francez. Dëshirojë të jem i qartë: gjuha maqedonase është tërësisht e pastër dhe e barabartë me të gjitha gjuhët tjera në Evropë me këtë propozim. Gjuha maqedonase do të jetë zyrtare në BE. Nuk ka asnjë fusnotë ose shtesa, ato janë gënjeshtra. Strategjia jonë dhe plan, dha rezultat, kemi propozim të ri i cili i mbron interesat tonë strategjik dhe nacional. Edhe në propozimin edhe në bisedimet, nuk do të lejojmë ato të kërcënohen”, ka thënë Kovaçevski.