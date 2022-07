Kovaçevski: VMRO ka probleme serioze ideologjike, ata nuk e dinë çfarë pyetje duan për referendumin

Kryeministri Dimitar Kovaçevski vlerëson se ideja e VMRO-DPMNE-së për referendum shfrytëzohet vetëm për përdorim të tyre të brendshëm. Duke ju përgjigjur pyetjes së deputetit Bojan Stojanovski, se përse LSDM ka frikë që të organizojë referendum, ai tha se partia e cila propozon referendum ka problem serioz me pyetjen e referendumit si dhe pozicionin strategjik dhe ideologjik.

“Ju nuk e dini se çfarë pyetje dëshironi për referendum. Ju doni pyetje referendumi, nëse jeni kundër anëtarësimit në BE me gjuhë të pastër maqedonase dhe me identitet të mbrojtur. Pas konferencës së parë ndërqeveritare në Bruksel, të gjitha protestat dhe gënjeshtrat ranë në ujë. Për atë se çfarë bëni, në këtë vend, në vendin e koordinatorit tuaj Nikolla Micevski duhet të ulet Dimitar Apasiev. Politikën të cilën e udhëheqni, në mbrojtje të vendeve të treta është diçka më keqe që mund t’i bëhet qytetarëve të Maqedonisë. Ju keni problem me të gjithë vendimet strategjike të cilat i merr shteti”, tha Kovaçevski, duke shtuar se VMRO ishte kundër anëtarësimit në NATO si dhe kundër relaksimit të marrëdhënieve ndëretnike.

“Nëse ka dikush që është kundër BE-së, atëherë ajo është partia juaj. Këto janë fakte të cilat konfirmohen me raportin nga votimi në Kuvendin”, shtoi Kovaçevski, raporton SHENJA.