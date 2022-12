Kovaçevski: Shfuqizohet tatimi progresiv dhe nuk do të ketë rritje të tatimeve

Kryeministri Dimitar Kovaçevski, ka njoftuar se është shfuqizuar tatimi progresiv që është dashur të fillojë nga 1 janari dhe nuk parashikohen tatime të reja, e as rritjen e tatimeve që janë në fuqi për momentin.

Ai tha se me konceptin e ti, tatimi personal mbetet 10 për qind, tatimi i fitimit mbetet 10 për qind, tatimi i vlerës së shtuar mbetet 18 për qind, ndërsa nuk do të kenë tatim as kamatat e depozitave dhe të kursimit.

“Ky koncept i ri nënkupton revidim i lirimeve nga tatimet, zgjerim të bazës tatimore dhe shkatërrim të ekonomisë joformale. Me këtë, rezultati i konceptit të ri do të jetë rritje më të lartë ekonomike, por edhe menaxhim transparent me financat publike, që është kush i rëndësishëm në këtë krizë të madhe ekonomike”, ka thënë Kovaçevski, raporton SHENJA.