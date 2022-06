Kovaçevski, Rama dhe Vuçiq do të shkojnë në samitin BE-Ballkani Perëndimor

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, homologu i tij shqiptar Edi Rama dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, do të shkojnë në Bruksel dhe do të marrin pjesë në samitin Bashkimi Evropian-Ballkani Perëndimor.

Kryeministri i Shqipërisë Rama njoftoi në Twitter se pas konsultimeve të ndërsjella, të tre liderët e vendeve të përfshira në Ballkanin e Hapur, megjithatë vendosën të nisen për në Bruksel.

“Ne do të marrim pjesë në mbledhjen e Këshillit të BE-së. Nuk do të ketë shumë për të dëgjuar për ne, por ne do të kërkojmë të dëgjohemi për idenë e një Unioni të ri politik evropian që ne mbështesim, një Ballkani të Hapur që promovon frymën e Evropës dhe rrëmbimin tonë nga Bullgaria që po e shkatërron atë. Sapo dëgjova se diçka po lëviz sot në Bullgari. Është herët për të qenë optimist”, tha Rama.