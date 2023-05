Kovaçevski: Qytetarëve u nevojiten korridoret, janë të rëndësishme për vendin

Duke marrë parasysh se edhe këto, si edhe zakonet tjera u bllokuan në Kuvend, ndërsa kanë përqëllim avancimin e pjesëve të ndryshme të shoqërisë sonë, u vendos që të dorëzohen në Kuvend për Çështje Ekonomike, e cila siguron miratim dhe punime më të shpejta në terren. Qytetarëve u nevojiten korridoret, dhe jo komentin të politikave ditore, tha sot kryeministri, Dimitar Kovaçevski.

Siç tha ai bëhet fjalë për korridore të rëndësishme dhe ndërlidhëse evropiane, dhe prandaj Kuvendi dje vendosi që këto ligje të rishikohen në Komisionin për Çështje Evropiane.

“Bëhet fjalë për dy korridore të rëndësishme, por edhe për investime tjera strategjike të cilat bëhen dhe do të bëhen në vendin tonë, në pjesën e rrugëve, hekurudhave dhe infrastrukturës energjetike”, tha Kovaçevski.

Ai shtoi se qeveria ka dorëzuar pesë amendamente të ligjeve, përkatësisht rregullime, për të mundësuar ndërtim më të shpejtë dhe më efikas, por edhe ndërtim me strukturë financiare që do të jetë më e ulët se ajo që është me rregulloren e përhershme.