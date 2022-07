Kovaçevski: Qeveria e miratoi propozimin francez, të martën konferenca e parë ndërqeveritare në Brukse

Kryeministri i vendit Dimitar Kovaçevski, sot në konferencë për shtyp tha se Qeveria ka miratuar propozimin francez.

“Në seancën e sotme në të cilën qeveria shqyrtoi dhe miratoi konkluzat të cilat më pas i votoi Kuvendi dhe në bazë në atyre konkluzave morëm vendim për të miratuar propozimin francez të 30 qershorit 2022. Me këtë vendim fillojmë procesin e fillimit të negociatave të Maqedonisë së Veriut me BE-në. Falenderim deri tek Mariçiq dhe Osmani për përkushtimin e tyre dhe avancimin e pozitave shtetërore. Edhe njëhere theksoj se gjuha maqedonase është e garantuar dhe çështjet identitare nuk do të negociohen, teksa konferenca e parë ndërqeveritare do ta mbahet me 19 korrik në Bruksel”, tha Kovaçevski. /SHENJA/