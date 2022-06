Kovaçevski: Qëndrimin zyrtar për propozimin do ta shprehim pas konsultimeve të gjëra

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski në konferencë për media tha se propozimi i ri francez ka ardhur pas intervenimit të tyre në Bruksel dhe reagimit të draft dokumentit që opinioni kishte mundësi t’i diskutoj javën e kaluar.

“Qëndrimin zyrtar do ta shprehim pasi propozimi do ti kalojë filtrat e të gjitha institucioneve, do të pasojë konsultim i gjërë më koalicionin, më pas me kryetarin e shtetit, kuvendin si dhe sektorin publik dhe të ekspertëve. Dëshiroj të them deh t’i bind qytetarët se kemi plan dhe strategji e cila ppo jep rezultat andaj apelojë deri tek të gjithë aktorët politik dhe deri tek mediat, të përmbahen nga spekulimet dhe të bazohen në informatat zyrtare. Procesi do të jetë transparent dhe ne do të shpërndajmë me opinionin detaje relevante dhe më pas do të marrim vendim. Siç premtuam vendimin do ta sjellim së bashku në përputhje me interesant strategjike”, tha Kovaçevski, raporton SHENJA.

Kovaçevski, tha se të gjitha vërejtjet e tyre tani janë të përfshira në propozimin e ri, i cili është në analizë në MPJ.