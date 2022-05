Kovaçevski: Procesi i zgjerimit i BE-së nuk besoj se do të përjetojë ndryshime

Kryeministri Dimitar Kovaçevski ka deklaruar se edhe përkundër paralajmërimeve të cilat vijën nga përfaqësues të vendeve anëtare të BE-së, ose edhe nga vet Unioni, për formimin e një bashkësie gjeopolitike, beson se procesi i zgjerimit, nuk do të preket nga rrethimi i ri i BE-së në Evropë dhe marrëdhëniet momentale në luftën në Ukrainë.

“Situata e re gjeopolitike në botë dhe në Evropë posaçërisht duke e par luftën në Ukrainë, doemos imponon që BE si bashkësi më e madhe e shteteve në Evropë të mendojë për zhvillimin e saj të mëtutjeshëm. Por, megjithatë, në BE, ekziston procesi i zgjerimit, pjesë e së cilës jemi edhe ne, dhe gjithsesi se ky proces i zgjerimit i bërë sipas metodologjisë së re, të hapjes së kapitujve, nuk mendoj se do të preket”, tha Kovaçevski. /SHENJA/