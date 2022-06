Kovaçevski pret që të miratohet nga vendet anëtare të BE-së, më pas do ta komentoj propozimin francez

Lidhur me propozimin francez, kryeministri Dimitar Kovaçevski tha se refuzon të komentojë propozimin para se i njëjti të miratohet në 26 shtetet tjera anëtare të BE-së.

“Nuk do ta komentojmë dhe nuk do të jetë temë diskutimi sepse nuk është miratuar nga të gjitha 26 vendet antare të BE-së, përfshirë edhe Francën e cila e jep propozimin. Ne I ndjekim zhvillimin e ngjarjeve në Kuvendin e Bullgarisë. Nëse ky propozim miratohet atje dhe kur të dërgohet zyrtarisht në RMV, atëherë do të bëhet temë e një analize të detajuar dhe do të ndahet me institucionet”, deklaroi Kovaçevski, raporton SHENJA.