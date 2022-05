Kovaçevski pret që Kuvendi ta miratojë ribalansin në afatin e parashikuar

Kryeministri Dimitar Kovaçevski pret që ribalansi i Buxhetit të dorëzohet në Qeveri në ditët në vijim ose dy javët e ardhshme. Siç deklaroi sot, po bëhen llogaritjet e fundit dhe dokumenti finalizohet.

Kovaçevski shfaqi shpresë se ribalansi do të votohet në Kuvend në afatin e parashikuar, por edhe se përmes debatit parlamentar do të miratohen “disa amendamente që di të propozohen”.

Kryeministri edhe njëherë përkujtoi se me ribalansin racionalizohen shpenzimet dhe projektohet rritja e pagave në arsim, si dhe pagesa e të gjitha obligimeve ndaj fermerëve dhe mbështetja për ekonominë.

“Ministria e Financave po i bën llogaritjet e fundit dhe financimin e dokumentit për ribalansin. Unë besoj se në ditët ose javët në vijim, ministri i Financave do ta dorëzojë Propozim-ribalansin në Qeveri dhe pasi do të miratohet, ai do të dorëzohet tek deputetët në diskutim, në debat dhe në miratim dhe shpresoj se përmes debatit parlamentar siç kemi pasur në të kaluarën, sepse unë isha përfaqësues i Qeverisë në katër raste në dy buxhetet dhe në dy ribalanse, do të miratohen edhe disa amendamente që do të propozohen siç ka qenë gjithmonë, megjithatë se në afatin që është paraparë do të votohet ribalansi, sepse ai ribalans së pari parashikon ulje të shpenzimeve të cilat nuk duhet të ndodhin në vitin e krizës, megjithatë gjithashtu parasheh edhe rritje të pagaave në arsim dhe gjithashtu pagesë të të gjitha obligimeve të cilat shteti i ka ndaj të gjitha palëve shoqërore nga fermerët, përmes mbështetjes së industrisë dhe të gjitha obligimet të cilat i ka shteti”, tha Kovaçevski, duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve pas vizitës në ISHP NIKOB Medikal dhe NIKOB Lab në kuadër të Grupacionit NIKOB.