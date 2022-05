Kovaçevski: Politikat e rritjes së rrogave dhe standardit jetësor vazhdojnë

“Rritja e pagave, rritja e pensioneve, rritja e standardit jetësor të qytetarëve është ajo me të cilën kemi qëndruar konsekuent dhe do të qëndrojmë konsekuent në vazhdimin e mandatit, megjithëse ka pasur një sërë obstruksionesh, prapë të gjitha zgjidhjet u miratuan”, tha Kryeministri Dimitar Kovaçevski në seancën për pyetje të deputetëve në Kuvend dhe shtoi se “politikat e rritjes së pagave dhe standardit jetësor të qytetarëve do të vazhdojnë”.

Ai theksoi se Qeveria e ka realizuar premtimin kyç parazgjedhor të Qeverisë socialdemokrate, për pagë mesatare deri në 30.000 denarë, e cila me të dhënat e fundit të Entit Shtetëror për Statistikë është tejkaluar. Gjegjësisht, paga mesatare mujore e paguar neto për të punësuar në mars të vitit 2022 është në nivel prej 31.080 denarë, që në krahasim me muajin mars të vitit 2021 rritja është prej 10,1%, ose për një vit paga mesatare është rritur për 2.863 denarë, ndërsa në raport me muajin mars të vitit 2017 rritja është 8.635 denarë, kur paga mesatare ishte 22.445 denarë.

“Qeveria edhe në kushtet e krizës më të madhe ekonomike botërore dhe çdo lloj krize tjetër, vazhdon të punojë me dinamikë të shtuar në rritjen e pagës mesatare, këtu pjesa është normale dhe paga minimale të cilën e kemi rritur në 18.000 denarë, por edhe pensionet patën rritjen historikisht më të madhe, së pari nëpërmjet harmonizimit të realizuar në fillim të vitit duke ndryshuar metodologjinë dhe rregullimin që do të pasojë në shtator”, shtoi Kryeministri.

Ai theksoi se sipas të dhënave statistikore i detyrohet mbi të gjitha rritjes së pagës mesatare neto mujore të paguar për punonjës në veprimtaritë financiare dhe të sigurimit; Arte, argëtim dhe rekreacion dhe akomodim dhe shërbime ushqimore.

Kryeministri Kovaçevski theksoi se masat për mbështetjen për rritjen e pagave në sektorin privat, me subvencionimin e disa kontributeve, kanë rol të rëndësishëm në rritjen e pagave në sektorin privat, ndërsa në sektorin publik tashmë janë duke u zhvilluar bisedimet për harmonizimin e pagave në përputhje me një metodologji të re, ndërsa theksoi edhe faktorin e papunësisë, i cili është në nivelin më të ulët historik prej 15.2%.

“Kjo tregon një kondicion më të mirë të ekonomisë maqedonase”, tha Kryeministri Kovaçevski, duke e cilësuar si të rëndësishme para dimrit të ardhshëm.

“Ne pret një dimër i vështirë. Kemi disa shtete që shpallin gjendje të jashtëzakonshme, për sa i përket çmimeve të ushqimeve dhe energjisë dhe disponueshmërisë së energjisë dhe është domethënëse që të ardhurat e qytetarëve janë rritur, kemi rritje të pagës minimale, pensionet janë rritur, patëm edhe ndihmë të njëhershme gjatë rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Kjo na bën më të përgatitur për të pritur me padurim periudhën e ardhshme, e cila padyshim do të jetë jashtëzakonisht kritike në territorin e gjithë kontinentit evropian”, tha Kryeministri Kovaçevski në seancën e pyetjeve të deputetëve në Kuvend.