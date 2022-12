Kovaçevski për transportuesit privat: Nuk takohem nën presion dhe kërcënime, t’i lirojnë rrugët!

Kryeministri Dimitar Kovaçevski tha se nën kërcënim nuk do të bisedojë me transportuesit privat, të cilët kërkuan takim me të, duke shtuar se nëse nuk i pranon do të mund t’i radikalizojnë protestat në kryeqytet.

“Jam njeri i cili do të takohet me të gjithë ata që duhet, por jo nën presion dhe nën kërcënim. Së pari ajo që duhet ta bëjnë është që t’i lirojnë rrugët dhe t’i kthejnë të njëjtat qytetit të Shkupit dhe qytetarëve ata rrugë. Në atë takim duhet të jenë edhe përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit, ngase Qeveria nuk ka kompetenca në pjesën e transportit në Shkup”, ka thënë Kovaçevski, raporton SHENJA.