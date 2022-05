Kovaçevski pas takimit me Petkovin: Për momentin nuk mund të flitet për çfarëdo progresi me Bullgarinë, bisedimet vazhdojnë

“Në këtë moment nuk mund të them për atë nëse ka progres në lidhje me arritjen e dokumentit të përbashkët të pranueshëm me Bullgarinë, por bisedimet vazhdojnë në mes ekipeve të ekspertëve të Ministrive për Punë të Jashtme dhe menjëherë sapo të ketë progres të caktuar kjo do të kumtohet në nivel të ministrave”, deklaroi sot kryeministri Dimitar Kovaçevski pas takimit me homologun e tij bullgar Kirill Petkov në Romë.

Kovaçevski më tej shtoi se pala bullgare nuk ka kushte të reja për zhbllokim dhe propozimi portugez mbetet zgjidhja e preferuar e palës bullgare.