Kovaçevski: Negociatat me BE-në i kemi filluar me gjuhë dhe identitet të konfirmuar

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski, ka dhënë një intervistë për “HardTalk” në “BBC”, ku ka folur për aktualitetet politike në vend dhe rajon.

Ai ka theksuar se për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian RMV ka arritur disa qëllime kyçe.

“Nëse dëshiron të jesh lider, duhet të marrësh vendime të vështira. Në këto negociata kishim disa synime dhe i arritëm. E para: gjuha e pastër maqedonase në BE. E dyta: identiteti i pastër maqedonas, i maqedonasve dhe fillimi i negociatave me BE-në, që ndodhi më 19 korrik. Për më tepër, çështjet historike duhet të jenë jashtë kornizës së negociatave. Ju përmendët punën e komisionit historik, ai punon me katërmbëdhjetë anëtarë, shtatë nga pala maqedonase dhe shtatë nga pala bullgare të cilët mund të marrin vendime vetëm me konsensus dhe ato vendime mund të zbatohen në baza reciproke midis dy vendeve. Dhe kjo është në fakt marrëveshja ku ata, historianët, do të merren me çështjet historike”.

“Ne nënshkruam marrëveshjen e parë me BE-në, në të cilën ka një gjuhë të pastër maqedonase, pa fusnota, pa shpjegime, dhe më e rëndësishmja, në lidhje me marrëveshjen e Frontex, Greqia dhe Republika e Bullgarisë miratuan një marrëveshje në të cilën ekziston një marrëveshje në të cilën ka një gjuhë maqedonase të pastër,” tha Kovaçevski dhe shtoi se ekziston një komision historik, me katërmbëdhjetë anëtarë, shtatë maqedonas, shtatë bullgarë dhe punojnë të pavarur nga politikanët, qëllimi është të ndërtohet një retorikë mes fqinjëve që do të shikojë nga e ardhmja dhe të shikojë përpara.

Lidhur me integrimet në BE, kryeministri Kovaçevski tha se ky proces për anëtarësim në BE kishte ngecur edhe para fillimit, njëmbëdhjetë vjet më parë nga Qeveria e kaluar, sepse nuk ishin të gatshëm të lëviznin as një milimetër.

“Ata nuk morën asnjë vendim. Ne kemi dy koncepte në këtë vend. Një koncept, të cilin unë udhëheq, është që maqedonasit dhe të gjithë qytetarët e tjerë të Maqedonisë së Veriut, me kokën lart, me dinjitet, të ulen në tryezën e madhe në Bruksel dhe të shprehin qëndrimin e tyre për të gjitha çështjet, të negociojnë dhe të bëhen anëtarë të BE. Koncepti tjetër është me dinjitet të rremë, të ulesh në tryezën e vogël këtu, në Maqedoninë e Veriut, i vetëm, i izoluar, në konflikt me fqinjët, pa bisedime me BE-në. Këtë e kemi parë prej vitesh të ulur në një tavolinë të vogël, me dinjitet të rremë”.

“Të gjitha partitë politike kanë përgjegjësi për të marrë vendime që do të sjellin një të ardhme më të mirë për brezat e ardhshëm. Sepse në fund e di që ky proces do të jetë i vështirë, negociatat do të jenë të dhimbshme, e di këtë, e dinë të gjithë qytetarët, por shpërblimi është anëtarësimi në BE, sepse qytetarët e Maqedonisë duan të jenë pjesë e BE-së, duan të jetojnë në BE, por në vendin e tyre këtu, e jo të largohen nga vendi dhe të punojnë në vendet anëtare të BE-së”, nënvizoi Kovaçevski dhe shtoi se më e lehtë është të jesh politikan që flet për të kaluarën sepse kur flet për të kaluarën, nuk premton asgjë, thjesht po luan me emocionet e njerëzve dhe është e vështirë të jesh një politikan që flet për të ardhmen, sepse atëherë po bën një premtim.