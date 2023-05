Kovaçevski në OKB: Maqedonia e Veriut është faktor stabiliteti

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski sot gjatë fjalimit në OKB tha se vendi ynë gjatë historisë ka marrë vendime të vështira dhe është shembull për zgjidhjen e çështjeve të hapura.

“Përmes kulturës së dialogut të hapur, Maqedonia e Veriut 30 vjet pas pavarësisë është një vend shembull për zgjidhjen e çështjeve të hapura si në vend ashtu edhe me fqinjët e saj. Gjatë 30 viteve të fundit, kemi marrë shumë vendime të vështira. Vendime të vështira, por vizionare dhe të guximshme, të cilat na mundësuan sot të jemi vend anëtar i NATO-s dhe të kemi filluar negociatat me Bashkimin Evropian me gjuhë, identitet dhe kulturë maqedonase të mbrojtur dhe të njohur. Nga një vend që priti misione paqeje 30 vjet më parë, sot jemi faktor stabiliteti dhe mikpritës negociatat mes vendeve të tjera”, tha kryeministri Dimitar Kovaçevski në fjalimin e tij, si kryeministër i parë i RMV-së, në seancën e hapur të nivelit të lartë të Këshilli të Sigurimit në Kombet e Bashkuara.

Ai shtoi se kultura e dialogut si e vetmja mënyrë për të tejkaluar edhe sfidat më serioze është ndërtuar gjatë shpalljes së pavarësisë së Maqedonisë dhe shmangies së konflikteve ushtarake në rajon.

“Në kohë lufte në fqinjin tonë më të afërt kishim agjendën tonë kombëtare për paqen, që nënkuptonte domosdoshmërisht sigurimin e konsensusit të brendshëm, por edhe bashkëpunimin e ngushtë me OKB-në, si dhe me organizatat rajonale, në radhë të parë OSBE-në dhe BE-në. Në atë mënyrë u krijuan parakushtet për një mision të suksesshëm parandalues ​​- UNPREDEP. U parandalua përhapja e konfliktit, u ruajt paqja dhe stabiliteti, duke shpëtuar kështu jetë të panumërta dhe duke parandaluar shkatërrimet e panevojshme”, tha Kovaçevski.

Kryeministri shtoi se tani është e nevojshme të forcohet besimi në institucionet, në OKB dhe në drejtësi dhe të udhëhiqet nga parimet e Kartës së OKB-së.

“Fatkeqësisht sot jemi shumë larg realizimit të një vizioni të tillë. Agresioni ushtarak rus kundër Ukrainës, i cili është ende në vazhdim, ka ndryshuar marrëdhëniet globale në një masë të tillë, saqë ekziston një nevojë urgjente për të ri-njohur kuadrin tonë ligjor referencë, të miratuar nga themeluesit. Synimi i tyre i qartë ishte të shmangnin tmerret e luftës”, tha Kovaçevski.