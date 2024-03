Kovaçevski: Në mandatin tim të dytë, paga mesatare do të jetë 1.000, ndërsa minimalja 600 euro

Pas zgjedhjeve, në mandatin tim të dytë, paga mesatare do të jetë 1000 euro, ndërsa paga minimale do të jetë 600 euro. Pensionet do të vazhdojnë të rriten dhe jo vetëm që nuk do të kemi më asnjë pensionist nën kufirin e varfërisë, por pensionet do të jenë dinjitoze dhe shumë më të larta, tha sot kryetari i LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, i cili së bashku me zëvendësministren plotësuese të Punës dhe Politika sociale, Jovanka Trençevska dhe drejtoreshën e DAP, Sanja Lukarevska, vizituan kompaninë “DIEM-GP” në Gjevgjeli.

Siç tha Kovaçevski, kjo kompani nga industria përpunuese, produktet e së cilës janë të njohura në tregun e RMV-së dhe eksportohen në më shumë se 40 vende të botës, është dëshmi se ka një klimë të favorshme biznesi dhe se shteti është partner dhe përkrahës i besueshëm për kompanitë vendase.

“Për këtë flasin më së miri numrat. Në periudhën 2017-2023 kemi ofruar mbështetje financiare prej 100 milionë euro për gjithsej 919 kompani, e cila ka rezultuar me 500 milionë cikle investimi për kompanitë. Me këtë e rritëm qëndrueshmërinë e bizneseve vendore në kohën kur bota po përballej me një nga krizat më të mëdha, dhe po ashtu u hapën vende të reja pune, u krijuan investime dhe u mundësua rritja e pagave”, theksoi lideri i LSDM-së.

Ai shtoi se me politika të tilla korrekte, paga mesatare prej 22.000 denarë në kohën e DPMNE-së është rritur në 40.000 denarë më të larta historikisht.

“Pagën minimale e kemi rritur nga 8.000 denarë në 22.500 denarë. Vetëm në vend nga i gjithë rajonit pati një rritje reale të pagave gjatë krizës. Nëse merret parasysh fuqia blerëse, pagat sot janë më të larta se tre vjet më parë. Në të njëjtën kohë, pensionet i kemi rritur mesatarisht për 6.000 denarë, ndërsa papunësinë e kemi përgjysmuar, nënvizoi Kovaçevski.

Paralajmëroi se mbështetja e kompanive do të vazhdojë dhe 100 milionët e tanishme do të rriten për të paktën 50 për qind në mënyrë që kompanitë vendase të investojnë dhe të zhvillohen sa më shumë.

“Sipas të dhënave të fundit të Entit Shtetëror të Statistikave, të publikuara të premten, prodhimi industrial në janar 2024 krahasuar me vitin e kaluar është rritur për 2,8 për qind, ndërsa konkretisht industria përpunuese ka shënuar rritje prej 8,1 për qind. Këto shifra janë pjesë e treguesve se ekonomia e vendit tonë po rimëkëmbet dhe se ka potencial për rritje. Qeveria e udhëhequr nga LSDM-ja ka treguar se di të krijojë politika ekonomike në partneritet me sektorin e biznesit dhe se përkrahjen buxhetore e drejton në sektorin real dhe në kompanitë që mund të stimulojnë rritjen reale dhe të rrisin eksportin”, tha kryetari i LSDM-së.

Sipas tij, një standard më i mirë jetese është i mundur vetëm me një histori të suksesshme ekonomike. Prandaj Maqedonia nuk duhet të heqë dorë nga rruga evropiane, nuk duhet të heqë dorë nga e ardhmja e begatë e të rinjve, nga një ekonomi e shëndetshme dhe e fortë sipas standardeve evropiane, me qasje në një treg prej gjysmë miliardë banorësh.

