Kovaçevski–Lajçak: Lufta në Ukrainë imponon integrimin urgjent të Ballkanit Perëndimor në BE

Kryeministri Dimitar Kovaçevski gjatë vizitës së sotme në Bruksel ka takuar përfaqësuesin e Posaçëm të BE-së për Ballkanin Perëndimor, Mirosllav Lajçak, në të cilin të dy bashkëbiseduesit kanë konstatuar se lufta në Ukrainë ka imponuar përshpejtimin e nevojshëm të procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe negociatat urgjente me Maqedoninë e Veriut si prioritet.

Siç kumtuan nga kabineti i kryeministrit, Kovaçevski në takimin me Lajçak ka theksuar se pret mbështetje shtesë nga Brukseli për dialogun Shkup-Sofje për të përcaktuar kornizën negociuese në mënyrë që sa më shpejt të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare e Maqedonisë së Veriut me Komisionin Evropian si fillim i procesit të mbylljes së kapitujve për anëtarësim në BE.