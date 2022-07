Kovaçevski informon këshilltarin e DASh për propozimin e ri francez

Kryeministri Dimitar Kovaçevski ka njoftuar se në prani të ambasadores amerikane në vend, Kate Marie Berns, ka zhvilluar bisedë telefonike me këshilltarin e Departamentit Amerika të Shtetit, Derek Chollet.

Kovaçevski ka njoftuar Chollet për debatin e brendshëm që po zhvillohet sa i përket propozimit të ri francez për zgjidhjen e çështjes Shkup-Sofje.

“Në prani të ambasadores së SHBA-së, Kate Marie Berns, e informova këshilltaren Chollet për procesin e konsultimit të gjerë me të gjithë aktorët e shoqërisë, të cilin Qeveria me përgjegjësinë më të madhe e filloi menjëherë pas marrjes së propozimit evropian. Përcaktimet tona janë të qarta, vlerat demokratike dhe përkatësia në botën progresive për ne nuk ka alternativë. Është e vetmja rrugë që të çon në përparim dhe prosperitet”, ka shkruar Kovaçevski.