Kovaçevski: Hapi i parë për të ardhmen tonë evropiane është bërë

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski ka uruar qytetaret e vendit për ditën e sotshme duke thënë se ata nuk janë dorëzuar para asnjë sfide për ta realizuar ëndrrën për të qenë pjesë e familjes evropiane.

“Hapi i parë për të ardhmen tonë evropiane është bërë. Ëndrra dekadëshe është pranë realizimit. Sot fillojmë kapitull të rë në historinë e Maqedonisë. Kapitull i zhvillimit të shpejt dhe stabilitetit. Dita e sotme është historike për ne. Kemi pritur shumë por e kemi merituar”, tha Kovaçevski, raporton SHENJA.

Kovaçevski tha se për këtë qëllim janë bërë shumë kompromise, janë marrë vendime të mençura për të cilat është nevojitur mençuri dhe lidership.

“Nuk ekziston patriotizëm më të madh se vizioni i qartë dhe plan për të ardhmen përpjekja për të ardhmen e qytetarëve dhe të vendit. E kemi sjellë edhe vendimin final me të cilin kemi siguruar ruajtjen dhe përforcimin e identitetin maqedonas kulturën dhe gjuhën. BE na pranon si maqedonas të cilët flasin gjuhën maqedonase”, u shpreh mes tjerash Kovaçevski.

Kovaçevski tha se prej sot vendi do të ec përpara dhe do të zhvillohet ekonomikisht dhe politikisht, ndërsa qytetarët do të kenë standard më të lartë jetësor.

Ai bëri thirrje për bashkim për të krijuar një shtet evropian. /SHENJA/