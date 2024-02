Kovaçevski edhe një herë u kërkoi falje mediave për atë që tha më 19 shkurt

Lideri i LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, mori pjesë në fillimin e punimeve të ndërtimit të objektit të Sallës Universale, ku sërish kërkoi falje para mediave.

“I pranoj të gjitha reagimet e SHGM-së dhe institucioneve të tjera dhe në vetë ngjarjen kam thënë se jam gati të kërkoj falje menjëherë, kërkova falje në vetë ngjarjen dhe ja ku kërkoj falje edhe sot. Me kryetarin e SHGM-së kam pasur një bisedë të gjatë në disa raste sepse ai është dëshmitari më i mirë i asaj që ka ndodhur deri në vitin 2016.

E thashë që deri në vitin 2016 po ndodhte dhe nuk do të doja të shihja një kohë kur do të përsëritej. Nëse e shikoni të gjithë deklaratën, atëherë është shumë e qartë se çfarë kam thënë”, u përgjigj Kovaçevski.

Në tribunën e partisë më 19 shkurt, Kovaçevski ndër të tjera tha:

“Epo, atëherë media do të vihet në funksion të një partie politike. Dhe pastaj do të vijnë në vete, dhe është shumë vonë… Dhe ku do të vrapojnë? Në LSDM. Pse? Për të rivendosur demokracinë e tyre. Dhe ata e shitën veten”.

