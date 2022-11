Kovaçevski: E ardhmja është anëtarësim i plotë në BE, çdo vendim që marrim është në interes të qytetarëve dhe shtetit

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, sot ka takuar eurodeputeten dhe lideren e grupit parlamentar të Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Evropian Iraçe Garsia Perez, pas së cilës është mbajtur konferenca e përbashkët për shtyp.

Në konferencën për shtyp, si dhe në takim, u shpreh mbështetje e qartë për përparimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në integrimet evropiane dhe anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian.

Në vazhdim ua përcjellim fjalimin e Kryeministrit Kovaçevski në konferencën për shtyp:

“Sot pata nderin të takohem me eurodeputeten dhe lideren e grupit parlamentar të Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Evropian Iraçe Garsia Perez. Më vjen mirë që, që nga takimi ynë i fundit në Bruksel, tashmë kemi mundësinë të diskutojmë negociatat e BE-së me MV-në, shqyrtimin që ka filluar, progresin, marrëveshjen e nënshkruar FRONTEKS-it të ardhmen tonë evropiane dhe rrugën evropiane.

Fillimi i negociatave më 19 korrik të këtij viti shënon një kapitull të ri në rrugën tonë evropiane dhe është një demonstrim i qartë i të gjitha reformave dhe angazhimeve tona të mëparshme si Qeveri për të arritur qëllimin tonë strategjik, anëtarësimin e plotë në BE.

Pas bisedimeve të vështira dhe të gjata me Bullgarinë, ne treguam vizion, lidership dhe guxim dhe morëm vendime që do të nënkuptojnë një të ardhme më të mirë, një standard më të mirë jetese për qytetarët, do të nënkuptojnë një mundësi për fëmijët tanë, brezat e ardhshëm të jetojnë në një vend anëtar të BE-së, por këtu, në vend, në Maqedoninë e Veriut.

Ajo që ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për ne në negociatat dhe për të cilën arritëm të luftojmë është mbrojtja e gjuhës maqedonase dhe ngritja e saj në nivel të barabartë me të gjitha gjuhët evropiane, mbrojtja e identitetit maqedonas, kemi luftuar për çështje historike që të diskutohet nga historianë ekspertë, dhe jo politikanë dhe atë në kuadër të komisionit historik. Ne i siguruam të gjitha këto dhe i filluam bisedimet dhe prej atëherë e deri më sot, edhe ne edhe BE-ja po i përmbushim premtimet tona.

Dëshmia e parë e premtimit të realizuar është nënshkrimi i Marrëveshjes për FRONTEKS-in, e cila është dokumenti i parë që e kemi nënshkruar së bashku me të gjitha 27 vendet e tjera anëtare të BE-së, në gjuhën maqedonase, pa asnjë shtesë, yll apo sqarim..

Ne diskutuam gjithashtu me eurodeputeten për procesin e filluar me sukses të shqyrtimit dhe gatishmërinë tonë për ta përfunduar atë shpejt. Ekipi ynë është gati, ka ekspertizë, njohuri dhe besoj se nëse vazhdojmë me këtë ritëm, skriningu do të përfundojë për rreth 14 muaj siç e kishim planifikuar në fillim.

Hapi i ardhshëm natyrisht në rrugën tonë evropiane do të jenë ndryshimet kushtetuese, për të cilat pres që të 120 deputetët në Kuvendin e Maqedonisë të tregohen shtet dhe të marrin një vendim që do të thotë përparim në rrugën tonë evropiane. Nuk ka qenë vërtet e lehtë të merren vendimet që ka marrë Maqedonia e Veriut në 5 vitet e fundit. Sidoqoftë, kur keni një vendim të vështirë përpara jush, atëherë ju keni një zgjedhje ose t’i lini gjërat të jenë siç ishin dhe ta lini vendin në stagnim dhe pasiguri, ose të merrni një vendim që do t’u mundësojë gjeneratave të ardhshme të kenë një të ardhme më të mirë, atëherë vendimi i duhur është shumë i qartë.

Synimi ynë është anëtarësimi i plotë në BE. Ky është shpërblimi në fund të kësaj rruge evropiane, që e di se nuk do të jetë e lehtë dhe biseduam me eurodeputeten se si po shkojnë bisedimet, për reformat që duhen bërë dhe se është një proces i gjerë shoqëror i transformimi pozitiv i shoqërisë me synimin e anëtarësimit të plotë të shtetit në BE. Dhe sigurimi i një shoqërie me sundim më të mirë të ligjit, më pak korrupsion dhe paga më të mira për të gjithë qytetarët e saj. Dhe ajo rrugë duhet marrë, sepse nuk kemi alternativë tjetër. Bashkimi Evropian është rruga jonë e vetme për vendin tonë. Jo vetëm për hir të anëtarësimit në vetvete, por për hir të një standardi më të mirë jetese, për hir të një sundim të ligjit më të mirë, infrastrukturë më të mirë, shërbime më të mira për qytetarët, për hir të përparimit ekonomik, drejtësisë sociale, supreme demokraci. Thjesht për një jetë më të mirë.

Në fund të çdo rruge të vështirë është çmimi i madh dhe ai çmim i madh është anëtarësimi i plotë në BE. Çmimi i madh është që qytetarët tanë, gjeneratat e ardhshme, jetojnë në BE, krenarë që janë maqedonas, me kokën lart, me gjuhën maqedonase, me identitet maqedonas, me kulturë maqedonase, që janë banorë të BE-së dhe, më e rëndësishmja. , qytetarë më të pasur se sa janë sot.

Tani, varet vetëm nga ne që të vazhdojmë në këtë rrugë evropiane. Domethënë varet nga 120 deputetë në Kuvend, të cilët në radhë të parë janë përfaqësues të qytetarëve. Dhe qytetarët duan një jetë më të mirë, duan që vendi të jetë anëtar i BE-së, duan që fëmijët e tyre të qëndrojnë në shtëpi dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu.

Bashkimi Evropian u tregua një partner i besueshëm dhe i përmbushi premtimet e tij. Prandaj jo shumë kohë më parë na vizitoi Kryetarja e Komisionit Evropian Fon der Lejen, e cila ndër të tjera na informoi për mbështetjen në formë të grantit prej 80 milionë eurosh që Maqedonia e Veriut do ta përdorë për t’u përballur me krizën ekonomike dhe energjetike.

Po punojmë fuqishëm si Qeveri që përmes disa pakove të masave kundër krizës të sigurojmë që mbrojtja e qytetarëve më të rrezikuar është prioritet i kësaj Qeverie. Siguruam likuiditet edhe kompanive që mbrojtën vendet e punës dhe vazhdimisht sigurojmë subvencionim prej 80% të energjisë elektrike, si dhe rrymë të lirë për mbarëvajtjen e funksioneve vitale të shtetit, pra shkollat fillore dhe të mesme, furnizimin me ujë dhe shëndetësinë. Me masat e fundit për sigurimin e energjisë elektrike të lirë për industrinë ushqimore, presim edhe ulje të çmimeve të produkteve bazë me të paktën 10%, në mënyrë që në kohën e dimrit më të vështirë të mbrojmë standardin e qytetarëve, por edhe ktheni paratë e qytetarëve atyre që paguajnë taksat.

Ne kemi treguar se jemi një Qeveri e përgjegjshme, një Qeveri që u përmbahet parimeve socialdemokrate, sepse LSDM-ja është partia udhëheqëse në këtë Qeveri që menaxhon me përgjegjësi Buxhetin dhe pikërisht për këtë kemi mundur t’i sigurojmë këto mjete financiare dhe masat antikrizë në periudhën e kaluar, për të siguruar rritje të pagës minimale deri në 18.000 denarë, për rritje të pensioneve, për rritje të pagave në arsim, në polici, në shëndetësi, për të siguruar rritje të vazhdueshme të pagës mesatare, me qëllim përfundimtar rritjen e standardit të jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e kategorive më të cenueshme të qytetarëve.

Me këtë qasje të përgjegjshme dhe me qasje konstruktive, dje arritëm të gjejmë një zgjidhje për studentët në lidhje me kërkesat e tyre për vaktin studentor. Do të vazhdojë të përdoret sipas kritereve të vjetra dhe të mos harrojmë se vakti studentor u fut për herë të parë nga kjo Qeveri vetëm 2 vite më parë. Për 30 vjet në këtë vend nuk kishte kush t’i ulte studentët në tavolinë. Për 30 vjet të gjithë ne i konsideronim studentët thjesht fëmijë që duhet të shkojnë në shkollë, por jo të marrin pjesë në proceset politike. Dje me iniciativën time shkova në Kuvend dhe u ula me të gjithë drejtuesit e lëvizjeve studentore. Aty ishin rreth 20 studentë të rinj, studente që drejtojnë organizatat studentore. Kam biseduar me ta për të gjitha detajet në lidhje me trajtimin e krizës energjetike, për elementët bazë të buxhetit, për supozimet që ata kanë se si duhet të duket zgjidhja e re ligjore, për të cilën kanë rënë dakord me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe deputetët e shumicës qeverisëse, për një zgjidhje sistematike. Më pas thashë në mbledhje dhe dje në një deklaratë në TV dhe sot e përsëris që studentët janë fëmijët tanë dhe se ata studentë kanë të drejtë të shprehin zërin e tyre. Sigurisht, ata duhet të përfshihen në zbatimin e politikave që i përfshijnë ata, të cilat gjithashtu përfshijnë edhe shoqërinë.

Për një kohë të gjatë ne në shoqëri flasim vetëm për odat e tregtisë, flasim vetëm për sindikatat, ndërsa duhet të flitet, shumë gjatë flasim për normat e rritjes, për të ardhurat, për fitimet dhe më së paku flasim për studentët. Prandaj studentët do të marrin pjesë në grupin e punës që do të punojë për hartimin e zgjidhjes që do të jetë sistematike dhe për të cilën Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka afat deri në mars.

Ndërsa sot kam në plan t’i sugjeroj Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në mbledhjen e Qeverisë që krahas hartimit të Ligjit të ri për arsimin e lartë në të cilin do të marrin pjesë profesorët, që është normale, të përfshihen edhe përfaqësues të studentëve. E njëjta gjë vlen edhe për ligjet e tjera, por edhe për politikat e tjera në vend, madje dje e kam menduar dhe dua që kur të kem këshillat tek unë në Qeveri, në Kabinet për përgatitjen e disa zgjidhjeve ligjore, të ftoj përfaqësues të studentëve.

Prandaj ato vendime në fund të ditës, krijojnë të ardhmen e tyre. I njëjti dialog me studentët dje tregoi se kriteret e vjetra që vendosëm dje për vaktin studentor do të vlejnë deri në vendosjen e një zgjidhjeje të re dhe përmes një dialogu të hapur do të gjejmë një zgjidhje sistematike që në fillim të vitit të ardhshëm, pra gjatë tremujorit të parë . Studentët kanë gjithmonë të drejtë të shprehin mendimet e tyre, në mënyrë konstruktive, dhe ne duhet të jemi këtu për t’i dëgjuar, për të diskutuar dhe marrë masa për të përmirësuar standardin e tyre, sepse ata, e përsëris edhe një herë, janë e ardhmja e këtij vendi dhe vendimet që unë kam marrë vendime të vështira, vendime të vështira, jo vetëm për mua, kanë qenë të vështira edhe për numrin dominues të qytetarëve. Sidomos për maqedonasit. Ne i sollëm për brezat e ardhshëm të këtij vendi. Dhe brezat e ardhshëm të këtij vendi janë pikërisht studentët që tani janë nëpër fakultete.

Ky është thelbi i socialdemokracisë, thelbi i këtij lloj menaxhimi qeveritar, dhe jam vërtet i kënaqur dhe krenar që këto përpjekjet tona dhanë rezultat në periudhën e kaluar, por u njohën si efektive edhe nga Bashkimi Evropian, gjë që u ndoq me mbështetjen e tyre. Por mbështetja në të ardhmen vijon, veçanërisht për projektet në sektorin e energjisë, pasi ne jemi të përfshirë në prokurimin e përbashkët të energjisë në nivel të BE-së, ministrat tanë tashmë po marrin pjesë në takime me ministrat e vendeve anëtare të BE-së, me të cilat jam i sigurt se ne do të sigurojë një transformim të përshpejtuar energjetik të vendit dhe mundësinë për të përdorur me përgjegjësi burimet në dispozicion të vendit, për të ardhmen tonë të përbashkët më të mirë”.

Eurodeputetja dhe liderja e grupit parlamentar të Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Evropian Iraçe Garsia Perez tha në konferencën për shtyp se është këtu për të mbështetur dinamikën në procesin e integrimit evropian, se Maqedonia e Veriut i përket BE-së, se lidershipi ishte i nevojshëm për të sjellë vendime të vështira, por që ia vlejnë dhe urdhërohen të vendosen interesat nacionale mbi interesat partiake.

Si në konferencën për shtyp ashtu edhe në takimin para saj u shpreh përcaktimi për tejkalimin e përbashkët të sfidave të krizës globale.