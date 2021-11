Kovaçevski: Do të kandidoj për kryetar të LSDM-së

Zëvendësministri aktul i Ministrisë së Financave, Dimitar Kovaçevski, është i pari i cili njoftoi për kandidaturën për kryetar të LSDM-së. Kovaçevski tha se brenda shtatë ditëve

“Brenda 7 ditëve do të përgatis një program dhe do të paraqes një kandidaturë për president. LSDM-ja është parti me potencialin më të madh të personelit dhe ka një numër të madh të anëtarëve të shquar që do të ishin kandidatë të shkëlqyer. Procedura është demokratike dhe kushdo që plotëson kushtet mund të kandidojë”, tha Kovaçevski për “Fokus”.

Ndryshe kandidatura e Kovaçevskit vjen menjëherë pasi LSDM-ja ia pranoi dorëheqjen dhe caktoi zgjedhjet për kryetar të ri të partisë. /SHENJA/