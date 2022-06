Kovaçevski: Çështjet historike nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese

Kovaçevski, tha se të gjitha vërejtjet e tyre tani janë të përfshira në propozimin e ri, i cili është në analizë në MPJ.

“Në lidhje me çështjet historike një nga kërkesat tona ishte se ato nuk mund të jenë pjes e kornizës negociues dhe kjo është në propozimin që ka ardhur në MPJ. Në lidhje me të gjitha detaje, dua tju se ministri i punëve të jashtme dhe zv. Kryeministri për integrime evropiane që nesër do të kenë konsultime me mediat për dokumentet”, tha Kovaçevski, raporton SHENJA.

Kovaçevski, tha se sa kohë e nevojshme që do të duhet për të informuar të gjithë në lidhje me propozimin aq kohë do të jepet.

Sa i përket ndarjes me Shqipërinë dhe paralajmërimeve se ajo javën e ardhshme do të fillojë bisedimet, Kovaçevski tha se vetëm Këshilli Evropian mund të jep koment, ndërsa shtoi se ata e dinë se çfarë saktë duhet të ndodhë dhe do t’i përmbahen asaj që duhet përmbushur në RMV.

Sa i përket procesit qasës, Kovacevski tha se ajo është proces i definuar në BE, dhe atë e udhëheqin vendet anëtare të BE-së, në momentin kur fillojnë bisedimet.

“Sa i përket protokollit të cilin e përmendët ai nuk është i pari, por i dyti nga komisioni i cili ndjek zbatimin e marrëveshjes për fqinjësi me Bullgarinë, dhe ajo marrëveshje për fqinjësi të mirë është një nga dokumentet që e kemi nënshkruar dhe protokolli që është miratuar, po ashtu detaje do të jepen nga përfaqësues të MPJ-së dhe i njëjti nuk do të jetë pjesë e kornizës negociuese”, u shpreh më tej Kovaçevski. /SHENJA/