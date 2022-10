Kovaçevski: Askënd nuk do ta lëmë vetë të përballet me pasojat nga kriza ekonomike-energjetike

Së bashku me pakon e fundit të masave antikrizë, e cila arrin 360 ​​milionë euro gjatë këtij viti pakoha e përgjithshme e masave të targetuara antikrizë për kategoritë më të cenueshme të qytetarëve dhe për ruajtjen e likuiditetit të kompanitë arrin 800 milionë euro, tha kryeministri Dimitar Kovaçevski në seancën për pyetje të deputetëve.

Masat janë sjell përmes analizave të thella dhe në konsultime me subjekte dhe ekspertë të ndryshëm, theksoi ai, me qëllim që të përfshihen sa më shumë kompani dhe qytetarë të cilët janë më të prekur.

“Askënd nuk do ta lëmë vetë të përballet me pasojat nga kriza ekonomike-energjetike dhe ë gjithë do ta kalojmë së bashku sepse Qeveria me përgjegjësi dhe në kohë ndërmerr masa me qëllim për të siguruar mbështetje për qytetarët dhe kompanitë dhe këtë do të vazhdojmë ta bëjmë. deri në përfundimin e krizës. Synimi im është që në dimrin që kemi përpara të shfrytëzojmë sa më shumë burimet që kemi në vend dhe të shfrytëzojmë kontaktet me të gjithë fqinjët tanë me të cilët kemi krijuar marrëdhënie të mira në pesë vitet e fundit dhe në këtë mënyrë të sigurojmë një furnizim të pandërprerë. të energjisë dhe resurseve prodhuese, të energjisë elektrike në kapacitetet me të cilat disponojmë”, theksoi Kovaçevski.

Nga ana tjetër, siç tha, janë miratuar masa të targetuara të cilat do të jenë mbështetje për kategoritë më të cenueshme të qytetarëve, që është rekomandim i institucioneve financiare ndërkombëtare – FMN-së dhe të Bankës Botërore – e cila konfirmoi se Maqedonia e Veriut e ka pakon më të madhe të masave të targetuara antikrizë nga të gjitha vendet në rajon.

Në të njëjtën kohë, shtoi kryeministri, Qeveria tenton të gjejë ndihmë edhe për kompanitë me qëllim që t’i mbajnë të punësuarit e tyre dhe ta ruajnë punën në mënyrën më të përshtatshme në kushte të krizës.

Kovaçevski u përqendrua edhe në masat më të volitshme që rezultuan nga ribalanci i Buxhetit – shkalla e vazhduar e ulur e TVSH-së prej 5 në vend të 18 për qind për energji elektrike, Programi për varfërinë energjetike me të cilin financiarisht ndihmohen drejtpërdrejtë 4.000 familje të cilëve u janë siguruar fatura të reduktuara për energji elektrike ose mjete financiare për material tjetër për ngrohje që e shfrytëzon. Me këtë masë çdo familje ndihmohet me gati 200 euro gjatë vitit.

“Vazhdon edhe financimi i komunave për shkak të rritjes së efikasitetit energjetik me projektin e Ministrisë së Financave përmes Bankës Botërore në vlerë prej 10.5 milionë euro, që do të mund t’i përdorin për vendosjen e burimeve të rinovueshme të energjisë ose për efikasitet më të mirë energjetik të objekteve të tyre”, tha mes tjerash Kovaçevski.