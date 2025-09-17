Kostoja e tmerrshme për Man Utd nëse shkarkon Amorimin
Manchester United po kalon një nga periudhat më të vështira të viteve të fundit. Vendimi për të punësuar Ruben Amorim si trajner nuk ka dhënë rezultatet e pritura dhe në Old Trafford tashmë po flitet për shkarkimin e tij të mundshëm.
Portugezi mbërriti në Mançester më 11 nëntor 2024, me misionin për t’i rikthyer madhështinë një skuadre që kishte rënë në rrënim. Megjithatë, statistikat e tij janë shqetësuese: vetëm tetë fitore në 31 ndeshje të Ligës Premier. Një rekord i dobët për një klub me historinë dhe kërkesat e Djajve të Kuq.
Eliminimi i fundit nga Kupa EFL nga skuadra e Ligës së Dytë, Grimsby Toën dhe fillimi i dobët i sezonit me vetëm katër pikë kanë ndezur kambanat e alarmit në Old Trafford.
Sipas mediave angleze The Mirror dhe Daily Mail, drejtuesit e klubit i kanë dhënë Amorimit një ultimatum prej tre ndeshjesh për të ndryshuar situatën. Programi i ofron atij një mundësi, me ndeshje kundër Chelseat, Brentfordit dhe Sunderlandit. Megjithatë, nëse nuk merr rezultate pozitive, vazhdimësia e tij duket e dënuar të dështojë.
Problemi është se shkarkimi i trajnerit do të ishte një goditje e madhe për arkën e klubit. Kontrata e Amorimit përfshin një klauzolë shkëputjeje prej 12 milionë funtesh, ekuivalente me afërsisht 13.8 milionë euro.
Kjo situatë krijon një dilemë: të mbahet një trajner i dyshimtë ose të merren përsipër një shpenzim prej shumë miliona eurosh që do të ndikonte në transferimet e ardhshme.