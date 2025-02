Kostoja e jetesës në muajin janar ishte më e lartë me 4,9 për qind në bazë vjetore, ndërsa çmimet e shitjes me pakicë me 5,2 për qind

Indeksi i kostos për jetesë në janar të vitit 2025, krahasuar me muajin janar të vitit 2024, shënon rritje për 4,9 për qind, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë shënon rritje për 5,2 për qind, kumtoi Enti shtetëror për statistikë.

