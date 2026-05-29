Kostadinovski: Gënjeshtër e madhe se do të shfuqizohet gjuha shqipe, ligji vetëm do të bëhet i qartë dhe kushtetues
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Darko Kostadinovski thotë se kur politika dëshiron një gjykatë të bindur, atëherë ka problem me Kushtetutën, jo me gjyqtarët.
Kostadinovski në një intervistë për “Nova Makedonija” foli për presionet politike, lajmet e rrejshme dhe për Ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe.
Kostadinovski thotë se nervozizmi që krijon me punën e saj midis politikës dhe disa organeve shtetërore do të thotë vetëm një gjë, se Gjykata ka dalë nga letargjia, nga kompromisi dhe se po e bën mirë punën e saj.
“Në dy vitet e fundit, kemi qenë dëshmitarë të faktorëve politikë nervozë, një Qeverie, Parlamenti nervoz, pse? Ata thjesht kanë gëzuar rehati për dekada, duke u “ftohur” në hijen e Gjykatës Kushtetuese besnike. Sot, ky rehati nuk ekziston më”, thekson ai.
I pyetur rrethi njoftimeve të fundit në media për presione politike në Gjykatën Kushtetuese, Kostadinovski tha se kjo është rezultat i injorancës kushtetuese dhe ligjore që mbizotëron në shoqëri, është një pasqyrim i injorancës politike.
“Gjykata Kushtetuese nuk është një lodër në duart e politikanëve dhe ata duhet të kujtojnë se kur politika dëshiron një gjykatë të bindur, atëherë problemi është me Kushtetutën, jo me gjyqtarët! Rezultati i një Gjykate Kushtetuese të bindur ka çuar në një gjendje sfidash të mëdha për sundimin e ligjit, një shtet ligjor të tronditur, mosbesim midis qytetarëve. A është ky angazhimi dhe qëllimi i vërtetë i politikës? A është kjo ajo për të cilën qytetarët u japin besim, për të sabotuar apo ndërtuar shtetin ligjor?
Opinionin po manipulohet me dezinformata, manipulime, nëse doni t’i quani narrativa të rreme të rrezikshme, kështu që duke u nisur nga pasojat serioze që ato mund të shkaktojnë në diskursin publik, Gjykata do të nisë një projekt të ri javën e ardhshme që do të drejtohet pikërisht kundër këtyre lajmeve të rreme”, shtoi Kostadinovski.
Lidhur me shfuqizimin e Ligjit për Gjuhën Shqipe, ai tha se në atë rast, ekziston një sërë rrethanash që çuan në këtë situatë, iniciativa të paraqitura më shumë se gjashtë vjet më parë që nuk kanë zgjidhje. Konkretisht, në mandatin tim do të flas, do të nisem nga situata aktuale.
“Ju e dini që katër vjet më parë Gjykata nxori një Konkluzion sipas të cilit raste të tilla si Ligji për Gjuhët do të shtroheshin për diskutim dhe vendim kur të jemi në përbërje të plotë. Dhe tani jemi tetë gjyqtarë dhe presim të nëntin… Gjatë periudhës kur ishte caktuar seanca përgatitore, shteti u përball me tragjedinë e paparë në Koçan, pas së cilës u detyruam ta shtynim seancën në ditët e zisë. Pastaj erdhi anulimi i mandatit të gjyqtares Elizabeta Dukovska nga Gjykata Administrative, dhe ju e dini që ajo ishte gjyqtarja që kryesoi çështjen… disa vjet më parë, Gjykata punonte në prag të një kuorumi me vetëm pesë gjyqtarë nga gjithsej nëntë… Po, ky është një grup rrethanash i pabesueshëm për të cilat është e justifikuar të kesh ndjesinë se politika në një farë mënyre ndikoi në zgjatjen e çështjes… sipas mendimit tim, më simptomatike është dështimi për të zgjedhur gjyqtarë dhe mbajtja e Gjykatës me një numër minimal, duke e bërë të pamundur veprimin në rrethana të tilla. Por unë jam njeri i fjalës sime, pas përfundimit të Gjykatës, ajo çështje do të zgjidhet. Dhe do ta përsëris përsëri, jam i vetëdijshëm se ndjekja politike ndaj meje do të vazhdojë, prandaj dua që qytetarët të jenë të qartë, Gjykata Kushtetuese mund të ndihmojë vetëm që çdo ligj, përfshirë Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, të jetë më i qartë, më i saktë, më lehtë i zbatueshëm dhe, natyrisht, në përputhje me Kushtetutën. Është një gënjeshtër dhe manipulim i rëndë se Gjykata Kushtetuese do ta anulojë ose shfuqizojë gjuhën shqipe. Jo, kjo nuk është e vërtetë”, tha kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Darko Kostadionvski.